Дешаму не понравился вопрос о сборной России

1 Теги франциядидье дешам

Дешаму не понравился вопрос о сборной России

Наставника сборной Франции Дидье Дешама попросили поделиться мнением о сборной России.

"Серьезно? Вы хотите, чтобы я говорил о России? Почему я должен сейчас говорить об этом накануне полуфинала? Здесь полно французских и бельгийских журналистов! Давайте следующий вопрос!" - приводят слова Дешама российские СМИ.

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Комментарии
Негоро.

И ктож ему такой вопрос задал?

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