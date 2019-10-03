Дешем рассказал, почему не вызвал Погба на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что не вызвал полузащитника Поля Погба на матчи отбора Евро-2020 из-за повреждения. Об этом сообщает Goal.

"У него травма лодыжки. На Кубке Лиги он нормально выступал и в матче с "Арсеналом", но проблема снова появилась. Из-за этого он пропустит три недели.

Я бы хотел, чтобы он был с нами, как и все вызванные футболисты, однако это невозможно по состоянию здоровью", - сказал Дешам.

Сборная Франции в матчах отбора Евро-2020 сыграет с командами Исландии (11 октября) и Турции (14 октября).

Отметим, что француз пропустит сегодняшний матч "Манчестер Юнайтед" с АЗ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

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