"Десна" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Верес" - 4:0 (обзоры)

Теги шахтер донецкдинамо киевдесна черниговверес ровно

"Десна" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Верес" - 4:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 1/ финала кубка Украины, в которых киевское "Динамо" в гостях обыграло черниговскую "Десну", а донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил ровненский "Верес".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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