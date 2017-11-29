"Десна" - "Динамо" - 0:2, "Шахтер" - "Верес" - 4:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 1/ финала кубка Украины, в которых киевское "Динамо" в гостях обыграло черниговскую "Десну", а донецкий "Шахтер" на своем поле разгромил ровненский "Верес".

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