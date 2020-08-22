"Десна" и "Александрия" добыли уверенные победы в матчах УПЛ
В 1-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Зарю", а "Александрия" разгромила "Мариуполь".
"Александрия" - "Мариуполь" 4:1
Голы: Шастал, 45 - 1:0, Гордиенко 47 - 2:0, Мышенко, 49 - 3:0, Кулаков, 82 - 3:1, Безбородько, 90+1 - 4:1
"Александрия": Панькив, Пашаев, Бабогло, Гордиенко, Мирошниченко, Банада (Довгий, 78), Гречишкин, Ковалец (Грицук, 90), Лучкевич (Задерака, 67), Шастал (Безбородько, 66), Мышенко (Устименко, 79).
"Мариуполь": Гальчук, Тищенко (Муравский, 65), Сагуткин, Быков, Стасюк, Игнатенко (Петерман, 87), Кащук, Мишнев, Топалов, Бондаренко (Чех, 59), Кулаков (Библик, 88).
"Десна" - "Заря" 3:1
Голы: Фаворов, 43 - 0:1, Филиппов (пен), 57 - 1:1, Тамм, 63 - 2:1, Будковский, 73 - 3:1
"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Тамм, Огиря, Конопля, Калитвинцев (Картушов, 88), Домбровский (Ермаков, 90+3), Мостовой, Тотовицкий (Будковский, 46), Филиппов (Мудрик, 87).
"Заря": Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна (Пиддубный, 35), Гречкин (Жуниньо, 79), Назарина, Юрченко (Перович, 80), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Янаков, 80), Громов (Лунев, 63).
Отметим, что матч "Львов" - "Минай" был перенесен из-за того, что в составе хозяев были выявлены зараженные коронавирусом.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13