"Десна" и "Карпаты" не смогли выявить победителя
В рамках 6-го тура УПЛ "Десна" сыграла вничью с "Карпатами".
Таким образом, "Десна" осталась на втором месте, а "Карпаты" поднялись на 10-е.
"Десна" - "Карпаты" 0:0
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 76), Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68), Филиппов (Дегтярев, 87).
"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл, Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46).
Предупреждения: Богданов, Д. Фаворов, Гитченко - Ковтун, Дубинчак, Мартинс, Козак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Ворскла
|5
|7
|5
|Динамо Киев
|4
|7
|6
|Колос Ковалёвка
|5
|7
|7
|Львов
|5
|6
|8
|Александрия
|5
|6
|9
|Dnipro-1
|5
|5
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1