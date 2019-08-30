"Десна" и "Карпаты" не смогли выявить победителя

В рамках 6-го тура УПЛ "Десна" сыграла вничью с "Карпатами".

Таким образом, "Десна" осталась на втором месте, а "Карпаты" поднялись на 10-е.

"Десна" - "Карпаты" 0:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой, Огиря, Богданов (Домбровский, 76), Картушов, А. Фаворов, Кузик (Калитвинцев, 68), Филиппов (Дегтярев, 87).

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Гуцуляк, Клец (Козак, 72), Вербный, Халл, Ди Франко (Жоао Диого, 86), Бойчук (Войковиц, 46).

Предупреждения: Богданов, Д. Фаворов, Гитченко - Ковтун, Дубинчак, Мартинс, Козак.

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