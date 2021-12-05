"Десна" и "Мариуполь" с хоккейным счетом сыграли вничью в УПЛ

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"Десна" и "Мариуполь" с хоккейным счетом сыграли вничью в УПЛ

Фото: инстаграм "Десны"/Автор неизвестен

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Десна" и "Мариуполь" сыграли вничью со счетом 3:3.

У хозяев голы забивали Леван Арвеладзе, Владлен Юрченко и Викентий Волошин. В составе гостей хет-трик сделал Алексей Кащук.

"Десна", набрав 25 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Мариуполь" с 8 очками остался на последней, 16-й позиции.

"Десна" – "Мариуполь" - 3:3 (0:1)
Голы: Кащук, 29 - 0:1, Кащук, 49 (с пенальти) - 0:2, Арвеладзе, 51 - 1:2, Юрченко, 56 - 2:2, Волошин, 80 - 3:2, Кащук, 90 - 3:3

"Десна": Литовка, Селин, Сафронов, Болбат, Калитвинцев, Юрченко, Арвеладзе (Волошин, 78), Домбровский, Завийский, Будковский, Безбородько (Шевцов, 78).

"Мариуполь": Турбаевский, Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев, Мишнев, Топалов (Хромей, 76), Чех (Петерман, 68), Кащук, Очеретько, Холод.

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