"Десна" победила "Рух" и ворвалась в топ-3 в УПЛ
Фото: инстаграм "Десны"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" на своем поле обыграла львовский "Рух" со счетом 1:0.
Единственный гол на 90-й минуте забил Андрей Тотовицкий.
"Десна", набрав 16 очков, вышла на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Рух" с 8 очками остался на 9-й позиции.
"Десна" Чернигов – "Рух" Львов - 1:0 (0:0)
Гол: Тотовицкий, 90 - 1:0
"Десна": Мысак, Цымбалюк, Жук (Завийский, 73), Сафронов (Ковтун, 9), Болбат (Волошин, 87), Тотовицкий, Домбровский, Картушов, Арвеладзе, Калитвинцев, Безбородько (Будковский, 46).
"Рух": Панькив, Карасюк, Белый, Гагун, Федорчук, Мартынюк, Притула (Сыч, 73), Мысык, Климчук, Бойчук (Лях, 83), Борячук (Кондраков, 83).
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