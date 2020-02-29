"Десна" разгромила "Мариуполь" и другие результаты 20-го тура УПЛ

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"Десна" разгромила "Мариуполь" и другие результаты 20-го тура УПЛ

Представляем результаты 20-го тура УПЛ.

"Десна" - "Мариуполь" 4:0

Голы: Тотовицкий, 12 - 1:0, Тотовицкий, 21 - 2:0, Филиппов (пен), 58 - 3:0, Калитвинцев, 90+2 - 4:0

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84).

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76).


"Колос" - "Карпаты" 2:1

Голы: Ильин, 11 - 1:0, Петров, 42 - 2:0, Козак, 78 - 2:1

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов (Задоя, 80), Ориховский, Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный, Бондаренко (Кожушко, 80)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46), Клец, Назарина, Лях, Притула, Г. Пасич, Бойчук (Кириленко, 74)


"Львов" - "Александрия" 1:1

Голы: Мишенко, 10 - 0:1, Алваро, 87 - 1:1

"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Приймак (Жонатан, 83), Сабино, Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков, Ренан (Яковелли, 72)

"Александрия": Билык, Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух, Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин, Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)

Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)

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6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 20 26
7 Мариуполь Мариуполь 20 22
8 Dnipro-1 Dnipro-1 20 22
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