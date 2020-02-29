"Десна" разгромила "Мариуполь" и другие результаты 20-го тура УПЛ
Представляем результаты 20-го тура УПЛ.
"Десна" - "Мариуполь" 4:0
Голы: Тотовицкий, 12 - 1:0, Тотовицкий, 21 - 2:0, Филиппов (пен), 58 - 3:0, Калитвинцев, 90+2 - 4:0
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий (Будковский, 80), Домбровский, Кузик (Картушов, 68), Филиппов (Конопля, 84).
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Федорчук, Игнатенко, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76).
"Колос" - "Карпаты" 2:1
Голы: Ильин, 11 - 1:0, Петров, 42 - 2:0, Козак, 78 - 2:1
"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов (Задоя, 80), Ориховский, Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный, Бондаренко (Кожушко, 80)
"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46), Клец, Назарина, Лях, Притула, Г. Пасич, Бойчук (Кириленко, 74)
"Львов" - "Александрия" 1:1
Голы: Мишенко, 10 - 0:1, Алваро, 87 - 1:1
"Львов": Сарнавский, Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу, Приймак (Жонатан, 83), Сабино, Богунов (Велвес, 58), Алваро, Татарков, Ренан (Яковелли, 72)
"Александрия": Билык, Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух, Банада (Грицук, 90), Запорожан (Гордиенко, 71), Гречишкин, Лучкевич, Ситало, Мишенко (Третьяков, 58)
Удаление: Татарков, 54 (повторное предупреждение)
Читайте также: Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 20-м туре УПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Зенит" и "Локомотив" не выявили победителя
-
Тедеско прокомментировал победу над "Динамо"
-
Арбитр удалил Семина в матче с "Зенитом"
-
"Десна" разгромила "Мариуполь" и другие результаты 20-го тура УПЛ
-
"Валенсия" одолела "Бетис" в матче Примеры
-
"Челси" добыл ничью в матче с "Борнмутом" и другие результаты 28-го тура АПЛ
-
"Бавария" на выезде уничтожила "Хоффенхайм"
-
1
Роналду высказался об отметке в 1000 матчей за карьеру
-
Гол Санчо принес "Боруссии" победу над "Фрайбургом" и другие результаты 24-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Сити" готов включить Стоунза в сделку по защитнику "Эвертона"
-
"Лацио" обыграл "Болонью" и возглавил Серию А
-
Матч "Ювентус" - "Милан" в Кубке Италии пройдет без болельщиков "россонери"
-
"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби
-
УЕФА выбрал лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро
-
Дзагоев эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Уралом"
-
"Зенит" заключил контракт с "Эльдорадо"
-
УЕФА назвал лучшего футболиста недели в Лиге Европы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Брайтон" в матче АПЛ
-
"Эйбар" разгромил "Леванте" в 26-м туре Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|53
|2
|Динамо Киев
|20
|39
|3
|Заря Луганск
|19
|37
|4
|Десна Чернигов
|20
|36
|5
|Александрия
|20
|34
|6
|Колос Ковалёвка
|20
|26
|7
|Мариуполь
|20
|22
|8
|Dnipro-1
|20
|22
|9
|Львов
|20
|19
|10
|Олимпик Донецк
|19
|18
|11
|Ворскла
|19
|14
|12
|Карпаты Львов
|20
|12