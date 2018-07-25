"Десна" - "Шахтер" - 0:2, "Динамо" - "Ворскла" - 1:0 (обзоры)

Теги динамо киевшахтер донецк

"Десна" - "Шахтер" - 0:2, "Динамо" - "Ворскла" - 1:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры двух матчей чемпионата Украины.

"Десна" - "Шахтер"

"Динамо" - "Ворскла"

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" одержали победы в первом туре чемпионата Украины. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Старт нового российского сезона: ЦСКА и "Локомотив" скрестят мечи в матче за Суперкубок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов