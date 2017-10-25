"Десна" вышла в четвертьфинал кубка Украины

Теги десна черниговприкарпатье ивано-франковск

"Десна" вышла в четвертьфинал кубка УкраиныОбыграв в 1/8 финала кубка Украины ивано-франковское "Прикарпатье", черниговская"Десна" вышла в следующий раунд турнира.

"Прикарпатье" - "Десна" - 0:2

Голы: Олейник, 14 - 0:1, Волков, 24 - 0:2.

Напомним, ранее в 1/4 финала кубка вышла "Ворскла". | soccernews.ru

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