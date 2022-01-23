Деспотович может перейти в ЦСКА

Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен

Московский ЦСКА проявляет интерес к сербскому нападающему казанского "Рубина" "Джордже Деспотовичу, сообщает Arena Sport TV.

По сведениям источника, "армейцы" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Црвена Звезда", но ЦСКА предлагает зарплату в два раз выше.

В нынешнем сезоне 29-летний Деспотович провел за "Рубин" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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