Деспотович может перейти в тульский "Арсенал"

Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович может стать игроком тульского "Арсенал", сообщает Arena Sport.

По сведениям источника, "оружейники" являются главными претендентами на игрока. Ранее на форварда претендовал ЦСКА, но стороны не договорились по условиям контракта. Также Деспотовичем интересовалась "Црвена Звезда", но он не готов сейчас возвращаться в Сербию, так как его жена-россиянка ждет ребенка.

В нынешнем сезоне 29-летний Деспотович провел за "Рубин" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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