Деспотович может перейти в тульский "Арсенал"
Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен
Сербский нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович может стать игроком тульского "Арсенал", сообщает Arena Sport.
По сведениям источника, "оружейники" являются главными претендентами на игрока. Ранее на форварда претендовал ЦСКА, но стороны не договорились по условиям контракта. Также Деспотовичем интересовалась "Црвена Звезда", но он не готов сейчас возвращаться в Сербию, так как его жена-россиянка ждет ребенка.
В нынешнем сезоне 29-летний Деспотович провел за "Рубин" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Семак рассказал о ситуации с травмами в "Зените". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент Хендрикса высказался о предстоящем уходе игрока в "Фейеноорд"
-
Зюле близок к договоренности с новым клубом
-
ПСЖ нацелился на Ндомбеле
-
"Милан" и "Ливерпуль" поборются за таланта "Шальке"
-
Клаудиньо отказал нескольким известным клубам ради "Зенита"
-
"Атлетико" и "Ювентус" согласились отпустить Морату в "Барселону"
-
"Интер" близок к трансферу экс-форварда "Локомотива"
-
Экс-жена Малафеева купила квартиру через два месяца после развода
-
Мхитарян, скорее всего, покинет "Рому"
-
Гайч может вернуться в ЦСКА в ближайшее время
-
"Ювентус" может серьезно наказать Аарона Рэмзи
-
Деспотович может перейти в тульский "Арсенал"
-
"Ньюкасл" предложил огромную сумму за полузащитника "Лиона"
-
Лингард хочет перейти в "Ньюкасл"
-
"Барселона" нацелилась на одного из лидеров "Милана"
-
Президент "Динамо" Киев рассказал, почему не продал Супрягу в Серию А
-
"Шахтер" готов заплатить 10 миллионов евро за 16-летнего таланта
-
Дембеле намерен встретиться с президентом "Барселоны"
-
Рэшфорда и Лингарда раскритиковали за фото со скандальным певцом
-
"Бавария" намерена подписать защитника сборной Германии