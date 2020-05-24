Деспотович не может согласовать зарплату с двумя клубами РПЛ

Теги джордже деспотовичоренбургростовцска москва

Деспотович не может согласовать зарплату с двумя клубами РПЛ

Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович ведет переговоры с двумя клубами чемпионата России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что футболист подтвердил, что покидает оренбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

По данным источника, в игроке заинтересованы "Ростов" и ЦСКА, однако обоим клубам пока не удалось согласовать условия контракта. Футболиста не устраивает предлагаемая зарплата. "Ростов" предложил ему 600 тыс. евро в год, а ЦСКА - 800 тыс. евро плюс бонусы.

Футболист сообщает, что у него есть намного выгодные предложения.

Деспотович играл за "Оренбург" c 2018 года. В этом сезоне в 20 матчах РПЛ забил 8 мячей и являлся лучшим бомбардиром команды.

А еще: Деспотович попрощался с "Оренбургом"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Месси рассказал, что мог покинуть "Барселону" в 2016 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов