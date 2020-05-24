Деспотович не может согласовать зарплату с двумя клубами РПЛ

Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович ведет переговоры с двумя клубами чемпионата России. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что футболист подтвердил, что покидает оренбургский клуб в связи с истечением срока контракта.

По данным источника, в игроке заинтересованы "Ростов" и ЦСКА, однако обоим клубам пока не удалось согласовать условия контракта. Футболиста не устраивает предлагаемая зарплата. "Ростов" предложил ему 600 тыс. евро в год, а ЦСКА - 800 тыс. евро плюс бонусы.

Футболист сообщает, что у него есть намного выгодные предложения.

Деспотович играл за "Оренбург" c 2018 года. В этом сезоне в 20 матчах РПЛ забил 8 мячей и являлся лучшим бомбардиром команды.

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