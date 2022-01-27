Деспотович не перейдёт в "Химки": комментарий клуба

Фото инстаграм Джордже Деспотовича

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что клуб утратил интерес к нападающему "Рубина" Джордже Деспотовичу.

"Новостей по Деспотовичу нет. Больше не интересуемся им. В "Химках" его не будет", - сказал Терюшков.

В прошлую пятницу стало известно об отстранении сербского форварда от работы с основой "Рубина".

Деспотович выступал за казанцев с июля 2020 года, сыграл 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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