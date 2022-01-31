Деспотович негативно высказался о Казани
Фото: инстаграм Деспотовича\Автор неизвестен
Экс-форвард "Рубина" Джордже Деспотович, который вчера разорвал контракт с клубом, поделился мнением о городе Казани.
"Негативный город", – сказал футболист в прямой трансляции в интаграме.
Его девушка Софья Алендер добавила: "Я не люблю Казань. Я точно больше не приеду сюда. А если я нет, значит и он нет".
Ранее сербский игрок был переведен во вторую команду "Рубина", после того, как отказался подписывать соглашение с агентом главного тренера команды Леонида Слуцкого.
В нынешнем сезоне РПЛ Деспотович сыграл в 9 встречах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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