Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
Фото: Твиттер: @fcrk
Форвард "Рубина" Джордже Деспотович со станицы своего Инстаграм обратился к экс-нападающему сборной России Роману Павлюченко.
Это случилось после негативной реакции россиянина на слова Деспотовича о том, что ему не нравится в РПЛ. Игрок "Рубина" считает ненужной и бессмысленной практику заездов в гостиницу до игры. На это Павлюченко сказал, что если Деспотовичу что-то не нравится в России, он может покинуть страну: "Чемодан-вокзал", заявил бывший форвард "Спартака" и "Тоттенхэма".
"Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Для меня это страна, в которой я надеюсь остаться до конца футбольной карьеры. Роман Павлюченко, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир", — написал Деспотович в сториз на своей странице в Инстаграм.
В текущем сезоне РПЛ Деспотович сыграл за казанцев 21 матч, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.
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