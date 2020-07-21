Деспотович поделился эмоциями от подписания контракта с "Рубином"

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Деспотович поделился эмоциями от подписания контракта с "Рубином"

Новый игрок "Рубина" Джордже Деспотович высказался о своем переходе в казанский клуб. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Сегодня, 21 июля, футболист подписал с клубом контракт до 2023 года.

"Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как "Рубин". У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России. Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

Конечно, этот шаг важен для меня. Я играл два года в "Оренбурге" и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года. Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче. Тогда каждый из нас вырастет как футболист.

База "Рубина" очень крутая. Я уже успел немного поговорить с руководством и главным тренером. В основном говорили о бытовых моментах. Знаком и с некоторыми игроками, например, с Бегичем я играл в "Оренбурге", знаком с Уремовичем, познакомился с Йевтичем", - сказал футболист.

Ранее форвард выступал в таких клубах как "Сопот", "Спартак Суботица", "Црвена Звезда", "Локерен", "Жетысу", "Кайрат", "Астана", "Тобол".

А еще: Деспотович стал игроком "Рубина"| http://soccernews.ru
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