Деспотович получил официальное предложение от клуба РПЛ

Бывший нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович может остаться в России, пишет "СЭ".

По информации источника, сербский форвард получил официальное предложение от "Рубина".

Какие условия предложил 28-летнему футболисту казанский клуб, пока неизвестно, но ранее он требовал зарплату не менее миллиона евро в год.

Подписать Деспотовича "Рубин" может бесплатно, поскольку тот является свободным агентом.

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