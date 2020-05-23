Деспотович попрощался с "Оренбургом"

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Деспотович попрощался с "Оренбургом"

Форвард "Оренбурга" Джордже Деспотович подтвердил, что покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

"Спасибо за всё, "Оренбург"! Ты навсегда останешься в моём сердце", - написал 28-летний футболист в инстаграме.

Таким образом, сербский нападающий решил не продлевать соглашение до фактического конца сезона и не сыграет в оставшихся матчах возобновлённого розыгрыша РПЛ.

Деспотович выступал за "Оренбург" с августа 2018 года, провёл 47 игр, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.

Не пропустите: "Ростов" лидирует в борьбе за форварда "Оренбурга" Деспотовича. | http://soccernews.ru
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