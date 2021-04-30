Деспотович предложил свои услуги "Барселоне"

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Деспотович предложил свои услуги "Барселоне" Фото: Твиттер: @fcrk

Нападающий "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что готов перейти в "Барселону".

"Смотрю вот матч "Барселоны" против "Гранады". У "Барсы" вообще нет форвардов. Мне вообще непонятно, что смотрят эти скауты по Европе. Вот нападающий (указывает на себя). Предлагайте контракт, дайте хорошие деньги и увидимся в "Барсе", - сказал 29-летний серб в сторис инстаграма.

Напомним, что "Барселона" уступила "Гранаде" со счетом 1:2.

В этом сезоне Деспотович провел 23 игры и забил 11 голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 5 миллионов евро.

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