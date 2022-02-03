Деспотович прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"
Фото твиттер "Рубина"
Новичок тульского "Арсенала" Джордже Деспотовича высказался о заключении контракта с клубом.
Напомним, что 29-летний серб присоединился к "канонирам" на правах свободного агента после расторжения соглашения с "Рубином".
"Очень рад, что удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом "Арсенала". На мой переход серьёзно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в "Рубине", и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в "Арсенал".
Ещё важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на моё решение. Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало всё на высшем уровне. В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат", - сказал Деспотович.
Нападающий выступал за "Рубин" с июля 2020 года, сыграл 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Не пропустите: Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Деспотович прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"
-
Гринвуд обеспокоен своей безопасностью после выхода на свободу под залог
-
"Барселона" пытается переманить лидера "Интера"
-
Соболев ответил, когда перестанет симулировать
-
Чалов определился с игровым номером в "Базеле"
-
Сборная России поменяла стадион для мартовских стыковых матчей
-
Луис Адриано договорился с новым клубом
-
Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале"
-
Мусаев рассказал о несостоявшемся переходе Вагнера Лава в "Сабах"
-
Карпин не позвал Соболева на встречу кандидатов в сборную России
-
Березуцкий прокомментировал переход Чалова из ЦСКА в "Базель"
-
"Салернитана" усилилась экс-игроком "Ромы" и "Севильи"
-
"Реал" нацелился на защитника "Тоттенхэма"
-
Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона
-
"Лион" заинтересован в хавбеке "Баварии"
-
Йоахим Лёв договорился с турецким клубом
-
Стало известно, когда Кавани определится со своим будущим
-
В ПСЖ сделали прогноз на участие Неймара в матче с "Реалом"
-
Главные новости дня: 2 февраля
-
Четыре топ-клуба поборются за Дибалу