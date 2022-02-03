Деспотович прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"

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Деспотович прокомментировал свой переход в тульский "Арсенал"

Фото твиттер "Рубина"

Новичок тульского "Арсенала" Джордже Деспотовича высказался о заключении контракта с клубом.

Напомним, что 29-летний серб присоединился к "канонирам" на правах свободного агента после расторжения соглашения с "Рубином".

"Очень рад, что удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом "Арсенала". На мой переход серьёзно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в "Рубине", и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в "Арсенал".

Ещё важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на моё решение. Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало всё на высшем уровне. В "Арсенале" у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат", - сказал Деспотович.

Нападающий выступал за "Рубин" с июля 2020 года, сыграл 36 матчей, забил 15 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Не пропустите: Стала известна зарплата Деспотовича в тульском "Арсенале". | http://soccernews.ru
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