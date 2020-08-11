Деспотович рассказал, как относится к форварду "Зенита" Дзюбе

Новичок казанского "Рубина" Джордже Деспотович рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата России.



"Артёма Дзюбу многие признали лучшим игроком прошедшего сезона. По-моему, он реально лучший - тут без вариантов. Дзюба определяет игру "Зенита". Даже если у команды что-то не получается, стоит нагрузить мяч на него и он что-то сделает: забьёт или отдаст голевую передачу, протолкнёт, сделает скидку. Как игрок Дзюба мне очень нравится", - цитирует Деспотовича "Спорт Бизнес Online".

Напомним, Дзюба был признан лучшим игроком РПЛ в сезоне-2019/20. В 28 матчах прошедшего чемпионата он забил 17 голов и сделал 13 ассистов, чем помог "Зениту" досрочно выиграть золотые медали.

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