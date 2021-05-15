Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ
Фото твиттер "Рубина"
Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович назвал себя лучшим форвардом РПЛ, несмотря на пятое место в рейтинге бомбардиров российского чемпионата.
"Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно", - сказал 29-летний серб.
В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 13 мячей в 25 играх.
В гонке бомбардиров лиги игрока "Рубина" обгоняют Александр Соболев (14), Джордан Ларссон (15), Артем Дзюба (16) и Сердар Азмун (19).
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