Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ

Теги рубинджордже деспотович

Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ

Фото твиттер "Рубина"

Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович назвал себя лучшим форвардом РПЛ, несмотря на пятое место в рейтинге бомбардиров российского чемпионата.

"Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верху таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Повторюсь, что уважаю всех, но и повторюсь в том, что для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно", - сказал 29-летний серб.

В текущем розыгрыше РПЛ Деспотович забил 13 мячей в 25 играх.

В гонке бомбардиров лиги игрока "Рубина" обгоняют Александр Соболев (14), Джордан Ларссон (15), Артем Дзюба (16) и Сердар Азмун (19).

Не пропустите: "Хорош чепуху городить": Шмурнов жёстко отреагировал на утверждение, что Россия - флагман мирового футбола. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ибрагимович пропустит Евро-2020

Ибрагимович пропустит Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов