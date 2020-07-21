Деспотович стал игроком "Рубина"

Теги рубинджордже деспотовичоренбург

Деспотович стал игроком "Рубина"

Нападающий Джордже Деспотович стал игроком "Рубина". Футболист будет играть под девятым номером. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Бывший футболист "Оренбурга" является свободным агентом. Ранее им интересовались "Ростов", ЦСКА, "Локомотив" и ряд других турецких клубов.

Новое соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано на три года.

Ранее форвард выступал в таких клубах как "Сопот", "Спартак Суботица", "Црвена Звезда", "Локерен", "Жетысу", "Кайрат", "Астана", "Тобол".

Не пропустите: "Спартак" вылетел в Казань на матч с "Рубином"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

Выяснилось, сколько Кокорин хочет зарабатывать

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов