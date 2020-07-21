Нападающий Джордже Деспотович стал игроком "Рубина". Футболист будет играть под девятым номером. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Бывший футболист "Оренбурга" является свободным агентом. Ранее им интересовались "Ростов", ЦСКА, "Локомотив" и ряд других турецких клубов.

Новое соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано на три года.

Ранее форвард выступал в таких клубах как "Сопот", "Спартак Суботица", "Црвена Звезда", "Локерен", "Жетысу", "Кайрат", "Астана", "Тобол".

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