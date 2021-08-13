Деспотович угодил в скандал из-за комментария в инстаграме

Фото твиттер "Рубина"

Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович написал скандальный комментарий в инстаграме "Матч Премьер".

Один из пользователей едко отреагировал на отсутствие серба в проигранном матче квалификации Лиги Конференций против "Ракува" (0:1).

"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в "Барсе" или "Реале" играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?" - спросил болельщик.

"С твоей мамой", - коротко ответил Деспотович.

Стоит отметить, что форвард не играл с "Ракувом" из-за травмы.

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