Деспотович угодил в скандал из-за комментария в инстаграме
Фото твиттер "Рубина"
Нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович написал скандальный комментарий в инстаграме "Матч Премьер".
Один из пользователей едко отреагировал на отсутствие серба в проигранном матче квалификации Лиги Конференций против "Ракува" (0:1).
"Где лучший нападающий РПЛ, который говорил, если бы не Казахстан, то в "Барсе" или "Реале" играл бы. Где ты, Джордже Деспотович?" - спросил болельщик.
"С твоей мамой", - коротко ответил Деспотович.
Стоит отметить, что форвард не играл с "Ракувом" из-за травмы.
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