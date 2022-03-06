Деспотович высказался о своем будущем в тульском "Арсенале"

Фото: инстаграм Джордже Деспотовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий тульского "Арсенала" Джордже Деспотович заявил, что он не планирует уходить из российского клуба.

"Из "Арсенала" никуда уходить не собираюсь", - приводит слова Деспотовича "Чемпионат".

30-летний Деспотович перешел в "Арсенал" в феврале 2022 года. За тульский клуб он провел три матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

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