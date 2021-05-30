Дест интересен трём европейским клубам

Теги сержиньо дестбарселонаювентусбавария мюнхенарсенал лондон

Дест интересен трём европейским клубамФото: инстаграм Деста/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport,  защитник "Барселоны" Серджиньо Дест не намерен уходить из команды.

По информации источника, заинтересованность в переходе американца уже выразили мюнхенская "Бавария", туринский "Ювентус" и лондонский "Арсенал", однако футболист даже не стал выслушивать предложения от этих клубов. 20-летний игрок сообщил им, что думает только о "Барселоне" и не намерен куда-либо уходить.

Отмечается, что Дест хочет продолжить прогрессировать и намерен добиться успеха в каталонском клубе.

В прошедшем сезоне футболист провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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