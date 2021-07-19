Дест может покинуть "Барселону"

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

"Барселона" может продать американского защитника Сержиньо Деста, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, каталонский клуб готов к продаже игрока, если получит достойное предложение. Интерес к Десту могут проявить "Бавария" и "Интер".

В прошлом сезоне 20-летний Дест провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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