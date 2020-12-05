Дест объяснил, почему отказал "Баварии" ради "Барселоны"
Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест рассказал, почему выбрал каталонский клуб, несмотря на предложение от "Баварии".
"Это был сложный выбор, но "Барса" - клуб моей мечты. Вот почему я здесь. Куман хотел видеть меня в команде, поэтому я решил, что это хороший вариант. Сейчас играю, поэтому доволен принятым решением. Рад, что воспользовался этим шансом, потому что никогда не знаешь, когда появится такая возможность", - приводит слова американца AP News.
Напомним, что "сине-гранатовые" купили Деста в октябре у "Аякса" за 21 миллион евро.
В составе "Барселоны" 20-летний футболист забил 1 гол в 10 матчах.
Не пропустите: Временный президент "Барселоны": "Я не говорил, что продал бы Месси". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ
-
Источник: вероятность возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА почти нулевая
-
Тухель определился со своим будущим в ПСЖ
-
Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году
-
В Буэнос-Айресе может появиться улица Диего Марадоны
-
Камавинга получил предложения от двух топ-клубов
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо
-
Крыховяк вернулся в строй. У него было подозрение на коронавирус
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за хавбека "Брайтона"
-
Дест объяснил, почему отказал "Баварии" ради "Барселоны"
-
Личный врач Марадоны вышел из-под ареста
-
Министр спорта России прокомментировал скандальное интервью Черчесова
-
Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча
-
Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру
-
Камавинга стал клиентом агента Бэйла
-
Байрамян рассказал о травле со стороны Карпина
-
"Реал" теряет Мариано
-
Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами
-
"Валенсия" заключила новый контракт с 18-летним американцем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20