Дест объяснил, почему отказал "Баварии" ради "Барселоны"

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест рассказал, почему выбрал каталонский клуб, несмотря на предложение от "Баварии".

"Это был сложный выбор, но "Барса" - клуб моей мечты. Вот почему я здесь. Куман хотел видеть меня в команде, поэтому я решил, что это хороший вариант. Сейчас играю, поэтому доволен принятым решением. Рад, что воспользовался этим шансом, потому что никогда не знаешь, когда появится такая возможность", - приводит слова американца AP News.

Напомним, что "сине-гранатовые" купили Деста в октябре у "Аякса" за 21 миллион евро.

В составе "Барселоны" 20-летний футболист забил 1 гол в 10 матчах.

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