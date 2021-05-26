Дест оценил выступление "Барселоны" в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Американский защитник "Барселоны" Сержиньо Дест поделился мнением о сезоне каталонского клуба.

"У нас было много испытаний в этом сезоне, но я горжусь, что выиграл с клубом первый трофей. В целом сезон оказался важен для нашего дальнейшего прогресса. Мы вернемся более сильными и следующем сезоне мы также будем бороться за трофеи", - написал Дест в своем инстаграме.

В завершившемся сезоне "Барселона" финишировала на третьем месте в чемпионате Испании, выиграла национальный Кубок, проиграла в полуфинале Суперкубка Испании, а также вылетела на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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