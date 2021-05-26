Дест оценил выступление "Барселоны" в нынешнем сезоне

Теги барселонасержиньо дест

Дест оценил выступление "Барселоны" в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Американский защитник "Барселоны" Сержиньо Дест поделился мнением о сезоне каталонского клуба.

"У нас было много испытаний в этом сезоне, но я горжусь, что выиграл с клубом первый трофей. В целом сезон оказался важен для нашего дальнейшего прогресса. Мы вернемся более сильными и следующем сезоне мы также будем бороться за трофеи", - написал Дест в своем инстаграме.

В завершившемся сезоне "Барселона" финишировала на третьем месте в чемпионате Испании, выиграла национальный Кубок, проиграла в полуфинале Суперкубка Испании, а также вылетела на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Тер Штеген хочет остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Виллиан хочет вернуться в "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов