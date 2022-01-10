Дест определился со своим будущим в "Барселоне"
Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест хочет остаться в каталонском клубе.
Ранее СМИ писали, что на американского фулбека претендуют "Челси" и "Бавария".
"Он не собирается менять клуб", - цитирует агента футболиста Михаэля Решке Sport.es.
В текущем сезоне Дест сыграл за "Барсу" 16 матчей и сделал 3 ассиста. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2025 года.
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