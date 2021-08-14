Дест отреагировал на уход Месси из "Барселоны"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест рассказал о своих чувствах в связи с уходом из клуба Лионеля Месси.

"Эта новость немного шокировала меня, потому что все хотели, чтобы Месси остался в "Барсе", ведь он лучший игрок мира. Но, к сожалению, это было невозможно. На матчах и тренировках Лео демонстрировал невероятные вещи. Он остался в наших сердцах, это же Месси. Просто ощущения странные, потому что он так долго играл в этом клубе, почти всю свою жизнь, и внезапно ему пришлось уйти. Но мы должны сосредоточиться на новом сезоне", - цитирует Деста ESPN.

Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

Во вторник звёздный аргентинец перешёл в ПСЖ, заключив контракт по схеме "2+1".

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