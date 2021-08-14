Дест отреагировал на уход Месси из "Барселоны"
Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест рассказал о своих чувствах в связи с уходом из клуба Лионеля Месси.
"Эта новость немного шокировала меня, потому что все хотели, чтобы Месси остался в "Барсе", ведь он лучший игрок мира. Но, к сожалению, это было невозможно. На матчах и тренировках Лео демонстрировал невероятные вещи. Он остался в наших сердцах, это же Месси. Просто ощущения странные, потому что он так долго играл в этом клубе, почти всю свою жизнь, и внезапно ему пришлось уйти. Но мы должны сосредоточиться на новом сезоне", - цитирует Деста ESPN.
Месси - воспитанник "Барсы", он находился в структуре клуба с 2000 года, за основную команду дебютировал в ноябре 2003-го, с тех пор сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.
Во вторник звёздный аргентинец перешёл в ПСЖ, заключив контракт по схеме "2+1".
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ПСЖ не включил Месси в заявку на ближайший матч
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
|20
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|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14