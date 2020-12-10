Дест, Пулишич и Маккенни в числе претендентов на звание футболиста года в США

Теги уэстон маккеннисержиньо десткристиан пулишичсша

Дест, Пулишич и Маккенни в числе претендентов на звание футболиста года в США

Федерация футбола США назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.

За награду поборются Серджиньо Дест ("Барселона"), Кристиан Пулишич ("Челси"), Уэстон Маккенни ("Ювентус"), Тайлер Адамс ("РБ Лейпциг"),  Джордан Моррис ("Сиэтл Саундерс") и Гьяси Зардес ("Коламбус Крю").

Голосование будет проходить до 16 декабря. Победитель станет известен 18 декабря.

Читайте также: Дест объяснил, почему отказал "Баварии" ради "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА

"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов