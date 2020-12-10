Дест, Пулишич и Маккенни в числе претендентов на звание футболиста года в США
Федерация футбола США назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2020 года.
За награду поборются Серджиньо Дест ("Барселона"), Кристиан Пулишич ("Челси"), Уэстон Маккенни ("Ювентус"), Тайлер Адамс ("РБ Лейпциг"), Джордан Моррис ("Сиэтл Саундерс") и Гьяси Зардес ("Коламбус Крю").
Голосование будет проходить до 16 декабря. Победитель станет известен 18 декабря.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34