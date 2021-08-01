Дест рассказал о своих целях в "Барселоне"

Фото: инстаграм Деста/Автор неизвестен

Футболист "Барселоны" и сборной США Сержиньо Дест рассказал о своих целях в каталонском клубе.

"Я хочу выиграть несколько турниров – Лигу чемпионов, чемпионат Испании. И в этом сезоне я надеюсь провести как можно больше матчей", – сказал Дест.

В прошедшем сезоне американский защитник сыграл 30 матчей в Ла Лиге, в которых забил 2 мяча.