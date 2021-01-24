Дест сделал заявление о трудностях, которые он испытывает после перехода в "Барселону"
Защитник "Барселоны" и сборной США Серджино Дест высказался о проблеме, с которой столкнулся после трансфера в испанский клуб.
"Мне необходимо вернуть уверенность. Сейчас я чувствую себя некомфортно. Сейчас это самое главное. Когда смогу вернуть уверенность — буду играть, как раньше и развивать свой потенциал", — цитирует Деста Goal.
Напомним, трансфер 20-летнего футболиста из "Аякса" в "Барселону" состоялся летом 2020 года. Сумма сделки составила 21 миллион евро.
За 21 сыгранный матч во всех турнирах за "блаугранас" американец смог забит 1 гол и отдать 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14