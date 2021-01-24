Дест сделал заявление о трудностях, которые он испытывает после перехода в "Барселону"

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Дест сделал заявление о трудностях, которые он испытывает после перехода в "Барселону"Защитник "Барселоны" и сборной США Серджино Дест высказался о проблеме, с которой столкнулся после трансфера в испанский клуб.

"Мне необходимо вернуть уверенность. Сейчас я чувствую себя некомфортно. Сейчас это самое главное. Когда смогу вернуть уверенность — буду играть, как раньше и развивать свой потенциал", — цитирует Деста Goal.

Напомним, трансфер 20-летнего футболиста из "Аякса" в "Барселону" состоялся летом 2020 года. Сумма сделки составила 21 миллион евро.
За 21 сыгранный матч во всех турнирах за "блаугранас" американец смог забит 1 гол и отдать 1 результативную передачу.

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