Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира

Теги германияазербайджан

Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира

Турнирные расклады группы "C" оставались практически без интриги: первые два места были за сборными Германии и Северной Ирландии, за ними расположились чехи, норвежцы и азербайджанцы. В последнем туре немцам предстоял домашний поединок против сборной Азербайджана. Фаворит матча был очевиден, ведь Йоахим Лев выставил самый боевой состав в надежде одержать десятую победу в отборочном турнире.

Не очень уверенно начали матч немецкие футболисты, однако не прошло и десяти минут, как они открыли счет: после подачи с углового мяч заметался по штрафной и в итоге попал к Горетцке, который, находясь спиной к воротам, великолепным ударом пяткой отправил мяч в сетку – 1:0. В ответной атаке гости упустили хорошую возможность сравнять счет: Шейдаев вывел Алмейду один на один с голкипером, но в последний момент вмешался Зюле, не дав Лено возможности вступить в игру. Вскоре Никлас покинул поле из-за травмы.

В дальнейшем футболисты сборной Германии больше владели мячом, но и гости не тушевались на их фоне, пытаясь время от времени организовывать свои вылазки к чужим воротам. На исходе получаса после прострела Брандта переправлял мяч в ворота Сандро Вагнер, но угодил в штангу. А за 10 минут до перерыва азербайджанцы неожиданно сравняли счет: Шейдаев в одиночку убежал к воротам хозяев, разобрался с Рюдигером, дважды обыграв его, и пробил в ближной угол – Лено не выручил.

Побежали немцы в атаку, и снова Вагнер упустил свой шанс: после навеса с правого фланга в упор пробивал головой форвард хозяев, но Агаев спас свою команду.  А в добавленное время Сане после скидки партнера с нескольких метров умудрился не попасть в створ.

Совсем с другим настроением вышли немцы на второй тайм и уже в его дебюте могли выходить вперед: Брандт получил мяч в штрафной и в падении пытался протолкнуть его ворота, но голкипер гостей был на высоте. Через несколько минут Юлиан с правого выполнил неплохую передачу в штрафную гостей, но защитники не позволили Сане пробить. И все же вскоре давление сборной Германии дало результат: после подачи с углового Вагнер из пределов вратарской нанес удар в противоход голкиперу, защитник пытался выбить мяч с линии ворот, но, как показал повтор, мяч уже пересек лицевую – 2:1.  

За полчаса до конца основного времени Штиндль в очередной атаке немцев пробивал по воротам из-за пределов штрафной, но его удар приняла на себя штанга. А вскоре Рюдигер забил третий гол своей команды: снова подача с углового, и защитник "Челси" выпрыгивает выше всех в чужой штрафной – 3:1. А через две минуты счет стал крупным: потеряли мяч гости вблизи своей штрафной, подхватил круглого Лерой Сане, убежал к левому флангу и прострелил в центр на Горетцку, который с близкого расстояния переиграл Агаева – 4:1.

Продолжали немцы атаковать, полностью контролируя ход поединка, но результативных действий не было, а гости об контрвыпадах даже не помышляли. Но за 10 минут до конца матча настырный Эмре Джан забил пятый гол своей дружины: получил он мяч в нескольких метрах от штрафной и нанес классный дальний удар под перекалдину – 5:1. Уверенная победа сборной Германии, которая завершает отборочный цикл с невероятным показателем - 10 побед в 10 матчах.

Германия – Азербайджан – 5:1

Голы: Горетцка, 9 – 1:0, Шейдаев, 34 – 1:1, Вагнер, 54 – 2:1, Рюдигер, 64 – 3:1, Горетцка, 66 – 4:1, Джан, 81 – 5:1

Германия: Лено, Мустафи (Гинтер, 36), Зюле (Рюдигер, 22), Киммих, Брандт, Джан, Сане, Мюллер (Юнес, 70), Горетцка, Штиндль, Вагнер.

Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде, Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов (Гурбанов, 77), Гусейнов (Назаров, 69), Шейдаев (Алексеров, 87).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Надежда нации: как Харри Кейн становится лучшим форвардом мира

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция 9 20
2 Швеция 9 19
3 Нидерланды 9 16
4 Болгария 9 12
5 Беларусь 9 5
6 Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Швейцария 9 27
2 Португалия 9 24
3 Венгрия 9 10
4 Фарерские острова 9 9
5 Латвия 9 4
6 Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия 9 27
2 Северная Ирландия 10 19
3 Чехия 10 15
4 Норвегия 10 13
5 Азербайджан 9 10
6 Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия 9 18
2 Уэльс 9 17
3 Ирландия 9 16
4 Австрия 9 12
5 Грузия 9 5
6 Молдова 9 2
Группа E М О
1 Польша 10 25
2 Дания 10 20
3 Черногория 10 16
4 Румыния 10 13
5 Армения 10 7
6 Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия 10 26
2 Словакия 10 18
3 Шотландия 10 18
4 Словения 10 15
5 Литва 10 6
6 Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания 9 25
2 Италия 9 20
3 Албания 9 13
4 Израиль 9 12
5 Македония 9 8
6 Лихтенштейн 9 0
Группа H М О
1 Бельгия 9 25
2 Греция 9 16
3 Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония 9 11
5 Кипр 9 10
6 Гибралтар 9 0
Группа I М О
1 Исландия 9 19
2 Хорватия 9 17
3 Украина 9 17
4 Турция 9 14
5 Финляндия 9 8
6 Косово 9 1
Полная таблица

топ-5 тегов