Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира
Турнирные расклады группы "C" оставались практически без интриги: первые два места были за сборными Германии и Северной Ирландии, за ними расположились чехи, норвежцы и азербайджанцы. В последнем туре немцам предстоял домашний поединок против сборной Азербайджана. Фаворит матча был очевиден, ведь Йоахим Лев выставил самый боевой состав в надежде одержать десятую победу в отборочном турнире.
Не очень уверенно начали матч немецкие футболисты, однако не прошло и десяти минут, как они открыли счет: после подачи с углового мяч заметался по штрафной и в итоге попал к Горетцке, который, находясь спиной к воротам, великолепным ударом пяткой отправил мяч в сетку – 1:0. В ответной атаке гости упустили хорошую возможность сравнять счет: Шейдаев вывел Алмейду один на один с голкипером, но в последний момент вмешался Зюле, не дав Лено возможности вступить в игру. Вскоре Никлас покинул поле из-за травмы.
В дальнейшем футболисты сборной Германии больше владели мячом, но и гости не тушевались на их фоне, пытаясь время от времени организовывать свои вылазки к чужим воротам. На исходе получаса после прострела Брандта переправлял мяч в ворота Сандро Вагнер, но угодил в штангу. А за 10 минут до перерыва азербайджанцы неожиданно сравняли счет: Шейдаев в одиночку убежал к воротам хозяев, разобрался с Рюдигером, дважды обыграв его, и пробил в ближной угол – Лено не выручил.
Побежали немцы в атаку, и снова Вагнер упустил свой шанс: после навеса с правого фланга в упор пробивал головой форвард хозяев, но Агаев спас свою команду. А в добавленное время Сане после скидки партнера с нескольких метров умудрился не попасть в створ.
Совсем с другим настроением вышли немцы на второй тайм и уже в его дебюте могли выходить вперед: Брандт получил мяч в штрафной и в падении пытался протолкнуть его ворота, но голкипер гостей был на высоте. Через несколько минут Юлиан с правого выполнил неплохую передачу в штрафную гостей, но защитники не позволили Сане пробить. И все же вскоре давление сборной Германии дало результат: после подачи с углового Вагнер из пределов вратарской нанес удар в противоход голкиперу, защитник пытался выбить мяч с линии ворот, но, как показал повтор, мяч уже пересек лицевую – 2:1.
За полчаса до конца основного времени Штиндль в очередной атаке немцев пробивал по воротам из-за пределов штрафной, но его удар приняла на себя штанга. А вскоре Рюдигер забил третий гол своей команды: снова подача с углового, и защитник "Челси" выпрыгивает выше всех в чужой штрафной – 3:1. А через две минуты счет стал крупным: потеряли мяч гости вблизи своей штрафной, подхватил круглого Лерой Сане, убежал к левому флангу и прострелил в центр на Горетцку, который с близкого расстояния переиграл Агаева – 4:1.
Продолжали немцы атаковать, полностью контролируя ход поединка, но результативных действий не было, а гости об контрвыпадах даже не помышляли. Но за 10 минут до конца матча настырный Эмре Джан забил пятый гол своей дружины: получил он мяч в нескольких метрах от штрафной и нанес классный дальний удар под перекалдину – 5:1. Уверенная победа сборной Германии, которая завершает отборочный цикл с невероятным показателем - 10 побед в 10 матчах.
Германия – Азербайджан – 5:1
Голы: Горетцка, 9 – 1:0, Шейдаев, 34 – 1:1, Вагнер, 54 – 2:1, Рюдигер, 64 – 3:1, Горетцка, 66 – 4:1, Джан, 81 – 5:1
Германия: Лено, Мустафи (Гинтер, 36), Зюле (Рюдигер, 22), Киммих, Брандт, Джан, Сане, Мюллер (Юнес, 70), Горетцка, Штиндль, Вагнер.
Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде, Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов (Гурбанов, 77), Гусейнов (Назаров, 69), Шейдаев (Алексеров, 87).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|9
|27
|2
|Португалия
|9
|24
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|9
|27
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|9
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|9
|18
|2
|Уэльс
|9
|17
|3
|Ирландия
|9
|16
|4
|Австрия
|9
|12
|5
|Грузия
|9
|5
|6
|Молдова
|9
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|9
|25
|2
|Италия
|9
|20
|3
|Албания
|9
|13
|4
|Израиль
|9
|12
|5
|Македония
|9
|8
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|9
|16
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|9
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|9
|19
|2
|Хорватия
|9
|17
|3
|Украина
|9
|17
|4
|Турция
|9
|14
|5
|Финляндия
|9
|8
|6
|Косово
|9
|1