Десять из десяти: сборная Германии громит азербайджанцев и выходит на Чемпионат Мира

Турнирные расклады группы "C" оставались практически без интриги: первые два места были за сборными Германии и Северной Ирландии, за ними расположились чехи, норвежцы и азербайджанцы. В последнем туре немцам предстоял домашний поединок против сборной Азербайджана. Фаворит матча был очевиден, ведь Йоахим Лев выставил самый боевой состав в надежде одержать десятую победу в отборочном турнире.

Не очень уверенно начали матч немецкие футболисты, однако не прошло и десяти минут, как они открыли счет: после подачи с углового мяч заметался по штрафной и в итоге попал к Горетцке, который, находясь спиной к воротам, великолепным ударом пяткой отправил мяч в сетку – 1:0. В ответной атаке гости упустили хорошую возможность сравнять счет: Шейдаев вывел Алмейду один на один с голкипером, но в последний момент вмешался Зюле, не дав Лено возможности вступить в игру. Вскоре Никлас покинул поле из-за травмы.

В дальнейшем футболисты сборной Германии больше владели мячом, но и гости не тушевались на их фоне, пытаясь время от времени организовывать свои вылазки к чужим воротам. На исходе получаса после прострела Брандта переправлял мяч в ворота Сандро Вагнер, но угодил в штангу. А за 10 минут до перерыва азербайджанцы неожиданно сравняли счет: Шейдаев в одиночку убежал к воротам хозяев, разобрался с Рюдигером, дважды обыграв его, и пробил в ближной угол – Лено не выручил.

Побежали немцы в атаку, и снова Вагнер упустил свой шанс: после навеса с правого фланга в упор пробивал головой форвард хозяев, но Агаев спас свою команду. А в добавленное время Сане после скидки партнера с нескольких метров умудрился не попасть в створ.

Совсем с другим настроением вышли немцы на второй тайм и уже в его дебюте могли выходить вперед: Брандт получил мяч в штрафной и в падении пытался протолкнуть его ворота, но голкипер гостей был на высоте. Через несколько минут Юлиан с правого выполнил неплохую передачу в штрафную гостей, но защитники не позволили Сане пробить. И все же вскоре давление сборной Германии дало результат: после подачи с углового Вагнер из пределов вратарской нанес удар в противоход голкиперу, защитник пытался выбить мяч с линии ворот, но, как показал повтор, мяч уже пересек лицевую – 2:1.

За полчаса до конца основного времени Штиндль в очередной атаке немцев пробивал по воротам из-за пределов штрафной, но его удар приняла на себя штанга. А вскоре Рюдигер забил третий гол своей команды: снова подача с углового, и защитник "Челси" выпрыгивает выше всех в чужой штрафной – 3:1. А через две минуты счет стал крупным: потеряли мяч гости вблизи своей штрафной, подхватил круглого Лерой Сане, убежал к левому флангу и прострелил в центр на Горетцку, который с близкого расстояния переиграл Агаева – 4:1.

Продолжали немцы атаковать, полностью контролируя ход поединка, но результативных действий не было, а гости об контрвыпадах даже не помышляли. Но за 10 минут до конца матча настырный Эмре Джан забил пятый гол своей дружины: получил он мяч в нескольких метрах от штрафной и нанес классный дальний удар под перекалдину – 5:1. Уверенная победа сборной Германии, которая завершает отборочный цикл с невероятным показателем - 10 побед в 10 матчах.

Германия – Азербайджан – 5:1

Голы: Горетцка, 9 – 1:0, Шейдаев, 34 – 1:1, Вагнер, 54 – 2:1, Рюдигер, 64 – 3:1, Горетцка, 66 – 4:1, Джан, 81 – 5:1

Германия: Лено, Мустафи (Гинтер, 36), Зюле (Рюдигер, 22), Киммих, Брандт, Джан, Сане, Мюллер (Юнес, 70), Горетцка, Штиндль, Вагнер.

Азербайджан: Агаев, Мирзабеков, Абышов, Гусейнов, Халилзаде, Амиргулиев, Гараев, Ришард, Исмаилов (Гурбанов, 77), Гусейнов (Назаров, 69), Шейдаев (Алексеров, 87).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Надежда нации: как Харри Кейн становится лучшим форвардом мира