Десять лучших капитанов в истории футбола

Специалисты из Football Whispers представили рейтинг лучших капитанов в истории футбола. Предлагаем с ним ознакомиться.

ДЖОН ТЕРРИ

Команда: "Челси"

Период игры в качестве капитана: 2004-2017

Выигранные в этот период титулы: 5 чемпионатов Англии, 4 кубка Англии, 3 кубка лиги, 2 Суперкубка Англии, кубок чемпионов, кубок УЕФА.

Карло Анчелотти о Терри: "Джон Терри - капитан всех капитанов команд, он родился с повязкой капитана на руке".

БОББИ МУР

Команды: "Вест Хэм", сборная Англии

Период игры в качестве капитана: 1962-1974, 1963-1973

Выигранные в этот период титулы: кубок Англии, кубок обладателей кубков, чемпионат мира.

Альф Рэмзи о Муре: "Мой капитан, мой лидер, мой правый человек. Он был духом и сердцем команды. Крутой, расчетливый футболист, которому я мог бы доверять своей жизнью. Он был высшим профессионалом, с которым я когда-либо работал. Без него Англия никогда бы не выиграла Кубок мира".

БРАЙАН РОБСОН

Команды: "Манчестер Юнайтед", сборная Англии

Период игры в качестве капитана: 1982-1994, 1982-1991

Выигранные в этот период титулы: 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, 3 Суперкубка Англии, кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА.

Питер Бардсли о Робсоне: "Он был самым невероятным капитаном. На поле он сворачивал стены для нас и мог выигрывать игры самостоятельно".

РОЙ КИН

Команда: "Манчестер Юнайтед"

Период игры в качестве капитана: 1997-2005

Выигранные в этот период титулы: 4 чемпионата Англии, 2 кубка Англии, 2 Суперкубка Англии, кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок.

Алекс Фергюсон о Кине: "Если Рой Кин подумал, что ты не потянешь в команде, он скажет прямо тебе об этом. Многие игроки столкнулись с его гневом за то, что совершили это преступление, и ему некуда было деваться. Но я никогда не чувствовал, что это плохая черта его характера".

ПАОЛО МАЛЬДИНИ

Команда: "Милан"

Период игры в качестве капитана: 1997-2009

Выигранные в этот период титулы: 2 чемпионата Италии, кубок Италии, Суперкубок Италии, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира.

Франко Барези о Мальдини: "Я передал эстафету Паоло Мальдини, который после моего ухода на пенсию играл еще 12 лет на невероятно высоком уровне, ведя себя образцово, как настоящий капитан, не только на поле, но и за его пределами".

ТОНИ АДАМС

Команда: "Арсенал"

Период игры в качестве капитана: 1988-2002

Выигранные в этот период титулы: 4 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, кубок обладателей кубков, 3 Суперкубка Англии.

Иан Райт об Адамсе: "Капитан. Отличный защитник и великий лидер. Он был настолько вдохновляющим, что мог извлечь максимум из своих партнеров. Великолепно играл в воздухе и неплохо на внизу. С ним оборона определенно будет организована".

ПАТРИК ВИЕЙРА

Команда: "Арсенал"

Период игры в качестве капитана: 2002-2005

Выигранные в этот период титулы: чемпионат Англии, 2 кубка Англии.

Рой Кин о Виейра: "Я не думаю, что мы когда-нибудь будем приятелями, покупающими выпивку друг другу в пабе. Но из всех игроков, с кем я когда-либо сталкивался на поле, он заставил меня стать лучше. Очевидно, что "Арсенал" был командой, которая действительно бросила вызов "Манчестер Юнайтед" и на короткое время даже опередила нас. Влияние их лидера было огромным".

ХАВЬЕР ДЗАНЕТТИ

Команда: "Интер"

Период игры в качестве капитана: 1999-2014

Выигранные в этот период титулы: 5 чемпионатов Италии, 4 кубка Италии, 4 Суперкубка Италии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира.

Диего Милито о Дзанетти: "Трудно найти для него слово, потому что он - отличный пример, и мы, аргентинцы, должны гордиться им, потому что он сделал историю этого клуба".

СТИВЕН ДЖЕРРАРД

Команда: "Ливерпуль"

Период игры в качестве капитана: 2003-2015

Выигранные в этот период титулы: кубок Англии, кубок лиги, Суперкубок Англии, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА.

Эмре Джан о Джеррарде: "Это величайший капитан, которого когда-либо имел клуб - все очень просто".

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ

Команда: "Рома"

Период игры в качестве капитана: 1999-2017

Выигранные в этот период титулы: чемпионат Италии, 2 кубка Италии, 2 Суперкубка Италии.

Лионель Месси о Тотти: "Я всегда восхищался тобой, тем более в тот день, когда я впервые встретил тебя. Великий!!! Настоящий феномен!!!".

Не пропустите: что произошло с ними дальше? Десять крупнейших продаж "Барселоны". | soccernews.ru