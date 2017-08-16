Десять лучших капитанов в истории футбола
Специалисты из Football Whispers представили рейтинг лучших капитанов в истории футбола. Предлагаем с ним ознакомиться.
ДЖОН ТЕРРИ
Команда: "Челси"
Период игры в качестве капитана: 2004-2017
Выигранные в этот период титулы: 5 чемпионатов Англии, 4 кубка Англии, 3 кубка лиги, 2 Суперкубка Англии, кубок чемпионов, кубок УЕФА.
Карло Анчелотти о Терри: "Джон Терри - капитан всех капитанов команд, он родился с повязкой капитана на руке".
БОББИ МУР
Команды: "Вест Хэм", сборная Англии
Период игры в качестве капитана: 1962-1974, 1963-1973
Выигранные в этот период титулы: кубок Англии, кубок обладателей кубков, чемпионат мира.
Альф Рэмзи о Муре: "Мой капитан, мой лидер, мой правый человек. Он был духом и сердцем команды. Крутой, расчетливый футболист, которому я мог бы доверять своей жизнью. Он был высшим профессионалом, с которым я когда-либо работал. Без него Англия никогда бы не выиграла Кубок мира".
БРАЙАН РОБСОН
Команды: "Манчестер Юнайтед", сборная Англии
Период игры в качестве капитана: 1982-1994, 1982-1991
Выигранные в этот период титулы: 2 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, 3 Суперкубка Англии, кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА.
Питер Бардсли о Робсоне: "Он был самым невероятным капитаном. На поле он сворачивал стены для нас и мог выигрывать игры самостоятельно".
РОЙ КИН
Команда: "Манчестер Юнайтед"
Период игры в качестве капитана: 1997-2005
Выигранные в этот период титулы: 4 чемпионата Англии, 2 кубка Англии, 2 Суперкубка Англии, кубок чемпионов, Межконтинентальный кубок.
Алекс Фергюсон о Кине: "Если Рой Кин подумал, что ты не потянешь в команде, он скажет прямо тебе об этом. Многие игроки столкнулись с его гневом за то, что совершили это преступление, и ему некуда было деваться. Но я никогда не чувствовал, что это плохая черта его характера".
ПАОЛО МАЛЬДИНИ
Команда: "Милан"
Период игры в качестве капитана: 1997-2009
Выигранные в этот период титулы: 2 чемпионата Италии, кубок Италии, Суперкубок Италии, 2 кубка чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира.
Франко Барези о Мальдини: "Я передал эстафету Паоло Мальдини, который после моего ухода на пенсию играл еще 12 лет на невероятно высоком уровне, ведя себя образцово, как настоящий капитан, не только на поле, но и за его пределами".
ТОНИ АДАМС
Команда: "Арсенал"
Период игры в качестве капитана: 1988-2002
Выигранные в этот период титулы: 4 чемпионата Англии, 3 кубка Англии, кубок лиги, кубок обладателей кубков, 3 Суперкубка Англии.
Иан Райт об Адамсе: "Капитан. Отличный защитник и великий лидер. Он был настолько вдохновляющим, что мог извлечь максимум из своих партнеров. Великолепно играл в воздухе и неплохо на внизу. С ним оборона определенно будет организована".
ПАТРИК ВИЕЙРА
Команда: "Арсенал"
Период игры в качестве капитана: 2002-2005
Выигранные в этот период титулы: чемпионат Англии, 2 кубка Англии.
Рой Кин о Виейра: "Я не думаю, что мы когда-нибудь будем приятелями, покупающими выпивку друг другу в пабе. Но из всех игроков, с кем я когда-либо сталкивался на поле, он заставил меня стать лучше. Очевидно, что "Арсенал" был командой, которая действительно бросила вызов "Манчестер Юнайтед" и на короткое время даже опередила нас. Влияние их лидера было огромным".
ХАВЬЕР ДЗАНЕТТИ
Команда: "Интер"
Период игры в качестве капитана: 1999-2014
Выигранные в этот период титулы: 5 чемпионатов Италии, 4 кубка Италии, 4 Суперкубка Италии, кубок чемпионов, клубный чемпионат мира.
Диего Милито о Дзанетти: "Трудно найти для него слово, потому что он - отличный пример, и мы, аргентинцы, должны гордиться им, потому что он сделал историю этого клуба".
СТИВЕН ДЖЕРРАРД
Команда: "Ливерпуль"
Период игры в качестве капитана: 2003-2015
Выигранные в этот период титулы: кубок Англии, кубок лиги, Суперкубок Англии, кубок чемпионов, Суперкубок УЕФА.
Эмре Джан о Джеррарде: "Это величайший капитан, которого когда-либо имел клуб - все очень просто".
ФРАНЧЕСКО ТОТТИ
Команда: "Рома"
Период игры в качестве капитана: 1999-2017
Выигранные в этот период титулы: чемпионат Италии, 2 кубка Италии, 2 Суперкубка Италии.
Лионель Месси о Тотти: "Я всегда восхищался тобой, тем более в тот день, когда я впервые встретил тебя. Великий!!! Настоящий феномен!!!".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Хаддерсфилд Таун
|1
|3
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Тоттенхэм
|1
|3
|4
|Арсенал Лондон
|1
|3
|5
|Бернли
|1
|3
|6
|Эвертон
|1
|3
|7
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
|8
|Ливерпуль
|1
|1
|9
|Уотфорд
|1
|1
|10
|Саутгемптон
|1
|1
|11
|Суонси Сити
|1
|1
|12
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Челси
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Сток Сити
|1
|0
|18
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|20
|Кристал Пэлас
|1
|0