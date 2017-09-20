Десять матчей без побед: "Атлетик" постарается взять верх над "Атлетико" спустя четыре года

"Атлетик" – "Атлетико"

Стадион: "Сан Мамес" (Барселона, Испания)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)

Пятый тур испанской Ла Лиги продолжится вечерними матчами в среду. В одном из них на "Сан Мамес" пожалуют столичные гости: "Атлетик" из Бильбао примет мадридский "Атлетико". После сыгранного этапа команды расположились в турнирной таблице по соседству. Команда Диего Симеоне идет на 6-м месте, следом находятся и баски.

Команда Хосе Сиганды раньше всех, среди коллективов Ла Лиги, начала сезон, стартовав в предварительных раундах Лиги Европы. Чтобы попасть в групповой раунд, баски преодолели две квалификации. Сначала "индейцы" обыграли бухаресткое "Динамо", а потом и греческий "Панатинаикос". В группе "Атлетик" в прошедший четверг в рамках первого тура отправился в Германию, в гости к "Герте", откуда привез один балл.

Если говорить о внутреннем чемпионате, то здесь команда Бильбао уже успела проиграть. Но сначала была нулевая ничья на родном "Сан Мамесе" против "Хетафе", а затем две победы над "Эйбаром" (1:0) и "Жироной" (2:0). В прошлом же туре баски неожиданно уступили "Лас-Пальмасу" (0:1). В целом же команду отличает то, что она мало забивает, но и мало пропускает.

"Атлетико" тоже на старте сезона не часто феерил. Только "Лас-Пальмас", который после ухода Хесе и Боатенга перестраивается, удалось переиграть по всем статьям. А так в активе "матрасников" 2:2 с "Жироной", 0:0 с "Валенсией", и скромная победа над "Малагой" (1:0) три дня назад. В Лиге чемпионов мадридский клуб сыграл вничью 0:0 в Риме, против местной "Ромы".

История противостояния нынешних соперников в испанском первенстве насчитывает ровно 160 матчей, в которых баски одержали 60 побед и 71 раз уступили своему оппоненту. Совсем не радует болельщиков "Сан-Мамеса" и нынешняя безвыигрышная серия своих кумиров. Ведь в последний раз "Атлетик" сумел обыграть "матрасников" 21 января 2013 года (3:0). А с тех пор, в течение четырех лет во всех встречах двух клубов либо побеждала команда Диего Симеоне, либо была зафиксирована ничья.

Интересные факты противостояния "Атлетика" и "Атлетико":

"Атлетик" не может дома выиграть у "Атлетико" в пяти матчах кряду

Беспроигрышная серия "матрасников" в противостоянии с басками длится 10 игр

В родных стенах "Атлетик" не пропускает в трех матчах подряд

Последняя встреча команд состоялась 21 мая текущего года в Мадриде, в которой хозяева поля одержали победу со счетом 3:1

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетик": Аррисабалага – Баленсиага, Ляпорт, Эчейта, де Маркос, Эчеберрия, Сан Хосе, Муньяин, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.

"Атлетико": Облак – Ф.Луис, Годин, Эрнандес, Хуанфран, Томас, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, А.Корреа.

Прогноз на матч "Атлетик" – "Атлетико":

Несмотря на фактор домашнего поля и умение басков играть в родных пенатах, небольшим фаворитом этой встречи считаются гости из Мадрида. Однако, "Атлетик", несмотря на поражение в прошедшее воскресенье в рамках четвертого тура Ла Лиги, находится в хорошей спортивной форме и наверняка настраивается дать бой статусным гостям.

На победу "матрасников" в среднем предлагается коэффициент – 2.20. Успех хозяев поля оценивается в 3.50 баллов. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом – 3.10.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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