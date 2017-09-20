Десять матчей без побед: "Атлетик" постарается взять верх над "Атлетико" спустя четыре года
"Атлетик" – "Атлетико"
Стадион: "Сан Мамес" (Барселона, Испания)
Начало матча: 21:00
Арбитр: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)
Пятый тур испанской Ла Лиги продолжится вечерними матчами в среду. В одном из них на "Сан Мамес" пожалуют столичные гости: "Атлетик" из Бильбао примет мадридский "Атлетико". После сыгранного этапа команды расположились в турнирной таблице по соседству. Команда Диего Симеоне идет на 6-м месте, следом находятся и баски.
Команда Хосе Сиганды раньше всех, среди коллективов Ла Лиги, начала сезон, стартовав в предварительных раундах Лиги Европы. Чтобы попасть в групповой раунд, баски преодолели две квалификации. Сначала "индейцы" обыграли бухаресткое "Динамо", а потом и греческий "Панатинаикос". В группе "Атлетик" в прошедший четверг в рамках первого тура отправился в Германию, в гости к "Герте", откуда привез один балл.
Если говорить о внутреннем чемпионате, то здесь команда Бильбао уже успела проиграть. Но сначала была нулевая ничья на родном "Сан Мамесе" против "Хетафе", а затем две победы над "Эйбаром" (1:0) и "Жироной" (2:0). В прошлом же туре баски неожиданно уступили "Лас-Пальмасу" (0:1). В целом же команду отличает то, что она мало забивает, но и мало пропускает.
"Атлетико" тоже на старте сезона не часто феерил. Только "Лас-Пальмас", который после ухода Хесе и Боатенга перестраивается, удалось переиграть по всем статьям. А так в активе "матрасников" 2:2 с "Жироной", 0:0 с "Валенсией", и скромная победа над "Малагой" (1:0) три дня назад. В Лиге чемпионов мадридский клуб сыграл вничью 0:0 в Риме, против местной "Ромы".
История противостояния нынешних соперников в испанском первенстве насчитывает ровно 160 матчей, в которых баски одержали 60 побед и 71 раз уступили своему оппоненту. Совсем не радует болельщиков "Сан-Мамеса" и нынешняя безвыигрышная серия своих кумиров. Ведь в последний раз "Атлетик" сумел обыграть "матрасников" 21 января 2013 года (3:0). А с тех пор, в течение четырех лет во всех встречах двух клубов либо побеждала команда Диего Симеоне, либо была зафиксирована ничья.
Интересные факты противостояния "Атлетика" и "Атлетико":
"Атлетик" не может дома выиграть у "Атлетико" в пяти матчах кряду
Беспроигрышная серия "матрасников" в противостоянии с басками длится 10 игр
В родных стенах "Атлетик" не пропускает в трех матчах подряд
Последняя встреча команд состоялась 21 мая текущего года в Мадриде, в которой хозяева поля одержали победу со счетом 3:1
Ориентировочные составы на игру:
"Атлетик": Аррисабалага – Баленсиага, Ляпорт, Эчейта, де Маркос, Эчеберрия, Сан Хосе, Муньяин, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.
"Атлетико": Облак – Ф.Луис, Годин, Эрнандес, Хуанфран, Томас, Сауль, Коке, Карраско, Гризманн, А.Корреа.
Прогноз на матч "Атлетик" – "Атлетико":
Несмотря на фактор домашнего поля и умение басков играть в родных пенатах, небольшим фаворитом этой встречи считаются гости из Мадрида. Однако, "Атлетик", несмотря на поражение в прошедшее воскресенье в рамках четвертого тура Ла Лиги, находится в хорошей спортивной форме и наверняка настраивается дать бой статусным гостям.
На победу "матрасников" в среднем предлагается коэффициент – 2.20. Успех хозяев поля оценивается в 3.50 баллов. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом – 3.10.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Также читайте! Роналду возвращается! "Реал" с португальцем в составе встречает "Бетис"
опрос
главное
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Атлетико" с минимальным счетом вновь побеждает "Атлетик" в Бильбао
-
Гибкость Вальверде, роль Месси и эффективность Паулиньо: почему "Барселону" рано списывать со счетов
Лента новостей
-
Месси в 5-ти турах Примеры забил столько же голов, сколько и "Реал"
-
Зидан: "Мяч просто не хотел залетать в ворота "Бетиса"
-
Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" - "Бертон Альбион" - 4:1 (обзор)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:1 (обзор)
-
"Арсенал" - "Донкастер" - 1:0, "Челси" - "Ноттингем Форрест" - 5:1 (обзоры)
-
"Реал" не смог превзойти рекорд "Сантоса"
-
"Севилья" вырвала победу у "Лас-Пальмаса"
-
"Бетис" сенсационно обыгрывает "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Вест Бромвич" - "Манчестер Сити" - 1:2 (обзор)
-
"Гамбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:3, "Герта" - "Байер" - 2:1 (обзоры)
-
"Лацио" - "Наполи" - 1:4, "Удинезе" - "Торино" - 2:3 (обзоры)
-
"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)
-
Без сенсаций: "Арсенал", "Челси", "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" вышли в 1/8 финала кубка лиги
-
Дубль Сане приносит "Манчестер Сити" волевую победу над "Вест Бромом"
-
"Депортиво" минимально обыграл "Алавес"
-
"Наполи" разгромил "Лацио", "Милан" обыграл СПАЛ и другие результаты 5-го тура Серии А
-
"Ювентус" в экономном режиме добывает победу на "Фиорентиной"
-
"Боруссия" разгромила "Гамбург", "Хоффенхайм" вырвал волевую победу у "Майнца" и другие результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Вальверде выразил недовольство игрой одного из ветеранов "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Реал Сосьедад
|4
|9
|6
|Бетис
|5
|9
|7
|Реал Мадрид
|5
|8
|8
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|9
|Леганес
|5
|7
|10
|Вильярреал
|4
|6
|11
|Леванте
|4
|6
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Жирона
|5
|5
|15
|Хетафе
|4
|4
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|17
|Эспаньол
|4
|4
|18
|Сельта Виго
|4
|3
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0