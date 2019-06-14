Десять мировых звёзд, которые доступны бесплатно

Лучшие свободные агенты этого лета.

Дэниел Старридж, «Ливерпуль»

Спустя шесть лет Дэниел Старридж наконец покинет «Ливерпуль». 29-летний нападающий когда-то считался ярчайшим талантом страны, но после выдающегося сезона 2013/14 он стал стабильно сдавать – во многом из-за травм, которые частенько его преследуют. Сейчас, с Салахом, Фирмино и Мане в составе «Ливерпуля», англичанину сложно пробиться в основу.

В прошлом году Старридж поиграл за «Вест Бром», но за шесть матчей он не забил ни единого гола. Найдутся ли те, кто даст Старриджу второй шанс?

Ясин Брахими, «Порту»

В этом сезоне алжирец порадовал фанатов своей формой, но вряд ли он задержится в составе «Порту». 29-летний вингер придётся к месту во многих клубах, и забесплатно многие только рады будут пригласить его к себе.

Среди интересующихся – «Вест Хэм» и «Эвертон», но издание Record сообщило о том, что сам игрок так просто прописку не будет менять – его интересуют как минимум 6 млн. евро на руки и трёхлетний контракт.

Хуан Мата, «Манчестер Юнайтед»

Нельзя сказать, что время Маты в «Юнайтед» сопровождалось только успехами. Испанец выдавал как выдающиеся матчи, так и довольно посредственные. Этим летом его контракт заканчивается, и он не спешит его продлять ещё на год.

31-летний всенародный любимец интересует очень многих как в АПЛ, так и в Примере. Например, обратно его зовёт «Валенсия». Среди более интересных вариантов «Ньюкасл» Рафы Бенитеса.

Гари Кэхилл, «Челси»

Несмотря на то, что Гари Кэхилл уже объявил о своём уходе, он всё равно может оказаться ключевой фигурой в новом сезоне. После семи сезонов в «Челси», за время которых он выиграл всё, что можно, он может очутиться в другом клубе. Многие будут рады такому приобретению – опытный англичанин всё ещё может много что предложить.

33-летний защитник может вернуться в «Астон Виллу», где его уже ждёт Джон Терри. Другой бывший одноклубник Фрэнк Лэмпард из «Дерби» тоже только рад его пригласить, но его коллективу в АПЛ пробиться не удалось.

Франк Рибери, «Бавария»

Рибери – настоящая суперзвезда, даже несмотря на его возраст. 36-летний вингер не растерял былой задор и всё ещё может усилить практически любой коллектив.

Пока сложно сказать, заинтересован ли француз в переходе в АПЛ – возможно, он захочет расслабиться в лиге попроще. Была информация об интересе «Вестерн Сидней Уондерерс» Маркуса Баббеля, но мы уже знаем, что этому переходу не бывать.

Арьен Роббен, «Бавария»

Партнёр Рибери по «Баварии», Роббен тоже попрощался с баварцами. Говорили, что он повесит бутсы на гвоздь, но пока голландец не спешит уходить из футбола. Мы уже смеялись над маловероятными слухами, сватающими его в «Лестер». И всё же, куда?

Китайцы, конечно, будут только рады заманить к себе ещё одного звёздного пенсионера. Среди известных нам ухажёров также значатся «Бенфика», «Аякс», ПСВ и «Гронинген» – его первый клуб.

Дэнни Уэлбек, «Арсенал»

Унаи Эмери подтвердил, что Уэлбек не будет фигурировать в новом сезоне «Арсенала». Контракт англичанина подходит к концу, и к себе его готовы пригласить многие середняки, среди которых «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Но многие опасаются того, что нападающий в очередной раз получит травму, так что долгосрочного контракта лучше не ждать.

Адриан Рабьо, «Пари Сен-Жермен»

О возможном трансфере Рабьо мы говорим давно, и слухов было много. Чаще всего они упоминают «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но есть и другие претенденты – например, «Барселона», «Бавария» и «Ювентус».

Француз талантлив, но его постоянные тёрки с руководством и проблемы с дисциплиной не могут не отпугивать. Из-за этих скандалов Рабьо не появлялся в футболке ПСЖ с декабря. Он был оштрафован за появление в ночном клубе и за громкие скандалы с Патрисом Эвра в Instagram.

Филипе Луис, «Атлетико»

Контракт Луиса истекает этим летом. Он провёл в Мадриде восемь сезонов, за которые фанаты будут ему благодарны. Но теперь кто знает, может его ждёт переезд в Барселону? Каталонцы будут рады такому сменщику Жорди Альбы. Среди других интересующихся – «Вулверхэмптон Уондерерс».

Макс Крузе, «Вердер»

Проведя три года в «Вердере», Макс Крузе наконец окажется свободным агентом. Нападающий записал в свой актив 11 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. Он не молод (31), но всё ещё пригодится клубам-середнякам…

… или «Ливерпулю», который якобы хочет заменить немцем Старриджа.

