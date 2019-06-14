Десять мировых звёзд, которые доступны бесплатно

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Десять мировых звёзд, которые доступны бесплатно

Лучшие свободные агенты этого лета.

Дэниел Старридж, «Ливерпуль»
Спустя шесть лет Дэниел Старридж наконец покинет «Ливерпуль». 29-летний нападающий когда-то считался ярчайшим талантом страны, но после выдающегося сезона 2013/14 он стал стабильно сдавать – во многом из-за травм, которые частенько его преследуют. Сейчас, с Салахом, Фирмино и Мане в составе «Ливерпуля», англичанину сложно пробиться в основу.
В прошлом году Старридж поиграл за «Вест Бром», но за шесть матчей он не забил ни единого гола. Найдутся ли те, кто даст Старриджу второй шанс?

Ясин Брахими, «Порту»
В этом сезоне алжирец порадовал фанатов своей формой, но вряд ли он задержится в составе «Порту». 29-летний вингер придётся к месту во многих клубах, и забесплатно многие только рады будут пригласить его к себе.
Среди интересующихся – «Вест Хэм» и «Эвертон», но издание Record сообщило о том, что сам игрок так просто прописку не будет менять – его интересуют как минимум 6 млн. евро на руки и трёхлетний контракт. 

Хуан Мата, «Манчестер Юнайтед»
Нельзя сказать, что время Маты в «Юнайтед» сопровождалось только успехами. Испанец выдавал как выдающиеся матчи, так и довольно посредственные. Этим летом его контракт заканчивается, и он не спешит его продлять ещё на год.
31-летний всенародный любимец интересует очень многих как в АПЛ, так и в Примере. Например, обратно его зовёт «Валенсия». Среди более интересных вариантов «Ньюкасл» Рафы Бенитеса.

Гари Кэхилл, «Челси»
Несмотря на то, что Гари Кэхилл уже объявил о своём уходе, он всё равно может оказаться ключевой фигурой в новом сезоне. После семи сезонов в «Челси», за время которых он выиграл всё, что можно, он может очутиться в другом клубе. Многие будут рады такому приобретению – опытный англичанин всё ещё может много что предложить.
33-летний защитник может вернуться в «Астон Виллу», где его уже ждёт Джон Терри. Другой бывший одноклубник Фрэнк Лэмпард из «Дерби» тоже только рад его пригласить, но его коллективу в АПЛ пробиться не удалось.

Франк Рибери, «Бавария»
Рибери – настоящая суперзвезда, даже несмотря на его возраст. 36-летний вингер не растерял былой задор и всё ещё может усилить практически любой коллектив.
Пока сложно сказать, заинтересован ли француз в переходе в АПЛ – возможно, он захочет расслабиться в лиге попроще. Была информация об интересе «Вестерн Сидней Уондерерс» Маркуса Баббеля, но мы уже знаем, что этому переходу не бывать.

Арьен Роббен, «Бавария»
Партнёр Рибери по «Баварии», Роббен тоже попрощался с баварцами. Говорили, что он повесит бутсы на гвоздь, но пока голландец не спешит уходить из футбола. Мы уже смеялись над маловероятными слухами, сватающими его в «Лестер». И всё же, куда?
Китайцы, конечно, будут только рады заманить к себе ещё одного звёздного пенсионера. Среди известных нам ухажёров также значатся «Бенфика», «Аякс», ПСВ и «Гронинген» – его первый клуб.

Дэнни Уэлбек, «Арсенал»
Унаи Эмери подтвердил, что Уэлбек не будет фигурировать в новом сезоне «Арсенала». Контракт англичанина подходит к концу, и к себе его готовы пригласить многие середняки, среди которых «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл». Но многие опасаются того, что нападающий в очередной раз получит травму, так что долгосрочного контракта лучше не ждать.

Адриан Рабьо, «Пари Сен-Жермен»
О возможном трансфере Рабьо мы говорим давно, и слухов было много. Чаще всего они упоминают «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Но есть и другие претенденты – например, «Барселона», «Бавария» и «Ювентус».
Француз талантлив, но его постоянные тёрки с руководством и проблемы с дисциплиной не могут не отпугивать. Из-за этих скандалов Рабьо не появлялся в футболке ПСЖ с декабря. Он был оштрафован за появление в ночном клубе и за громкие скандалы с Патрисом Эвра в Instagram. 

Филипе Луис, «Атлетико»
Контракт Луиса истекает этим летом. Он провёл в Мадриде восемь сезонов, за которые фанаты будут ему благодарны. Но теперь кто знает, может его ждёт переезд в Барселону? Каталонцы будут рады такому сменщику Жорди Альбы. Среди других интересующихся – «Вулверхэмптон Уондерерс».

Макс Крузе, «Вердер»
Проведя три года в «Вердере», Макс Крузе наконец окажется свободным агентом. Нападающий записал в свой актив 11 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. Он не молод (31), но всё ещё пригодится клубам-середнякам…
… или «Ливерпулю», который якобы хочет заменить немцем Старриджа.
 
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Не сказал бы,что это звезды на данный момент,просто опытные и хорошие игроки,но не для топ-клубов,для средних клубов АПЛ и ЛА-ЛИГИ вполне сгодятся,Рибери нужно завершить карьеру или ехать к Швайни в Чикаго,Роббену на Родину в Голландию,Браими еще 1-2 сезона в хороем клубе,типа Лиона,Марселя или Милана провести можно,остальные отработанный материал.

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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
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