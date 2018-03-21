Десять самых громких фраз Криштиану Роналду о своем величии

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Десять самых громких фраз Криштиану Роналду о своем величииСтавить под сомнение величие в футбольном мире форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду - глупо, не относить его к числу лучших игроков за всю историю игры - тоже сложно, но и возносить его выше Пеле, Марадоны и Круиффа - весьма преждевременное занятие. Тем не менее, сам португалец считает, что его уже сейчас можно считать самым великим футболистом среди людей. Об этом он не устает говорить при каждом удобном и не совсем удобном случае. Приведем лишь самые громкие его цитаты о своем величии.

"Болельщики свистят, потому что я - богатый, красивый и классный футболист. Они просто завидуют мне".

"Меня беспокоит, что говорят вокруг, будто Криштиану снизил свою производительность и из-за этого ухудшились результаты команды. Если бы все мои партнеры играли на моем уровне, мы были бы на первом месте".

"Мой любимый футболист - это я".

"Я знаю, что те люди, которые любят футбол, любят и меня".

"Я ставлю своей команде за игру девятку, а себе - десятку".

"Мой гол? Это обычное явление, если учитывать мой уровень игры".

"Я продолжаю писать свою историю, я пишу свою страницу в истории футбола".

"Я - первый, второй и третий лучший игрок мира".

"Моя цель - стать одним из лучших игроков в истории футбола... или даже лучшим".

"Не вижу никого, кто был бы сильнее меня. Более всесторонне развитого игрока, чем я, нет. Я - лучший игрок в истории, как в хорошие времена, так и в плохие".

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комментарии
Фанат РМ

А твои слова, клоун, а как слова других злопыхателей, чистой воды- зависть, Криш-великий футболист, у него своя страница с истории футбола, а этот наркоша, Марадонна- бросил наркоту и алкоголь, что вы о нем вдруг вспомнили?!Криш- всегда будет лучшим и великим, ему позволено так о себе говорить, а ты, клоун,- сопля, что сделал ты, чтобы оставить о себе в истории страницу?

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злой коуч

Ну что с дурачка взять? Про великого ему надо забыть,и навсегда!

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