Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную

Список игроков, которые забили в сборном дебюте, а затем были забыты, слишком велик. Френсис Джефферс, Рики Ламберт, Дэвид Ньюджент, Киран Ричардсон… все они воодушевляли, но в итоге мало чего добились.

Поговорим о тех, кто стал радовать с первых же минут.

Зинедин Зидан (Франция, 1994)

В августе 1994 Франция уступала Чехии со счётом 2:0. Товарищеская игра, которая вскоре будет забыта. Или нет? Именно в этот момент на поле вышел 22-летний Зизу, ещё ни разу за «ле блё» не выступавший. Почти сразу он записал в свой актив чудо-гол издали. Затем последовал удар головой с углового. Франция сделала камбэк, а Зидан очень ярко ворвался на мировую сцену.

Это было только начало. Через четыре года Зидан сделал дубль, благодаря чему Франция переиграла Бразилию со счётом 3:0 и стала чемпионом мира. В 2006 году силу удара головой француза протестировал Марко Матерацци.

Сейчас Зидан считается одним из величайших футболистов в истории французской сборной. 108 игр, 31 гол, золото ЧМ и Евро – он сделал всё. Жаль, что великие игроки редко становятся великими трене… ой.

Бобби Чарльтон (Англия, 1958)

1958 год. Великолепный дебют – и ещё лучшая карьера. Бобби впервые поиграл за «трёх львов» в 20-летнем возрасте, и сразу сотворил первый гол шотландцам со штрафного. Итог – 4:0.

Но навесом на голову Брайана Дугласа не ограничилось. Во втором тайме он откликнулся на кросс Тома Финни и забил с лёта. То был его первый гол из 49 – рекорд, который впоследствии побил только Уэйн Руни. Также он остаётся редким англичанином, который выиграл ЧМ-1996.

Пеле (Бразилия, 1957)

Величайший нападающий эпохи забил в первом же матче – а как же иначе. Впрочем, 16-летний Эдсон Арантис ду Насименту был разочарован: его команду переиграли принципиальные соперники Аргентина со счётом 2:1. Но начало было положено.

К концу своей карьеры Пеле мог похвастаться 77 голами за 92 матча. Неплохо.

Пеле привёл «селесао» к победе на трёх ЧМ и принял участие в четырёх турнирах с 1958 по 1970 года.

Мирослав Клозе (Германия, 2001)

Может на клубном уровне Клозе и не был лучшим, но в сборной он был незаменим. Клозе – лучший бомбардир в истории ЧМ с 16 голами. Это на один мяч больше, чем у Роналдо.

Началось всё в 2001 году. «Ди Манншафт» сравнялась в счёте с Албанией во время отбора на ЧМ. Оставалось две минуты, когда 22-летний новичок кинулся головой на мяч (что было в принципе не обязательно) и забил победный гол.

71 гол за 137 игр, два финала ЧМ (и один победный) – вот его статистика.

Жюст Фонтен (Франция, 1953)

Одно дело – заколотить один мяч, чтобы громко о себе заявить. Другое – оформить хет-трик. Даже если речь идёт о противостоянии с Люксембургом, закончившимся со счётом 8:0.

Фонтен был не просто хорош – он был недосягаем. Всего за один ЧМ он стал самым результативным футболистом в истории турнира, на котором за шесть игр он забил 13 голов. Причём четыре из них – в ворота ФРГ. За всего 21 игру он записал в свой актив 30 голов. Кто знает, чего он добился бы, если бы не травма в 28 лет, оборвавшая карьеру.

Фас Вилкес (Голландия, 1946)

Жертвой ещё одного молодого дебютанта тоже стал бедный Люксембург, за семь лет до хет-трика Фонтена. Им оказался кумир Йохана Круиффа Фас Вилкес, который отметился не тремя, а четырьмя голами за Голландию.

22-летний форвард забьёт 35 голов за 38 игр. Он считался лучшим бомбардиром страны с 1959 по 1998 год до тех пор, пока его не обойдёт Деннис Бергкамп. В сороковых нападающего пытался подписать «Чарльтон», но голландская футбольная федерация была против – по её словам, англичане были любителями, да и только. В 1949 Вилкес перешёл в «Милан».

Алан Ширер (Англия, 1992)

Ещё один автор дебютного гола за клуб и сборную. Первой жертвой Ширера стала Франция, проигравшая со счётом 2:0 в товарищеском матче.

Оставшись без опеки в штрафной соперника, 21-летний выходец города Ньюкасл-апон-Тайн заколотил один из следующих 30 голов в составе «трёх львов».

В АПЛ он запишет на свой счёт 260 мячей – рекорд. Лучше всего он показал себя в 1996, став лучшим бомбардиром домашнего Евро с пятью голами.

Диего Форлан (Уругвай, 2002)

У него ничего не получилось в «Манчестер Юнайтед», но в Примере уругваец был неостановим – как и в сборной. На ЧМ-2010 его сборная прошла до полуфинала, а сам он выиграл титул лучшего игрока турнира.

Впервые он забил в ворота Саудовской Аравии (3:2) в 22-летнем возрасте. Всего он забьёт 32 гола за 116 матчей. Был ли он лучшим нападающим своей страны? Нет – Суареса забывать нельзя. Но зато он не выносил мяч из штрафной руками и не пытался съесть своего противника.

Неймар (Бразилия, 2010)

Звезда домашнего ЧМ-2014, Неймар забил уже в дебюте в 18-летнем возрасте. Его жертвой стала сборная США.

От юнца ждали много, и он не разочаровал, отметившись четырежды. Но всё испортила травма в четвертьфинале с Колумбией.

Сейчас Неймару 27, и он уже забил 60 голов за сборную. Рекорд Пеле (77) вот-вот падёт.

Марк Хьюз (Уэльс, 1984)

Дебют у Хьюза получился отменный – уже на 17 минуте 20-летний форвард обидел соседей англичан. В итоге гордые «львы», уверенные в победе, уступили «драконам». Всего он сыграет за национальную команду 71 раз и забьёт 15 мячей. Нынешний тренер «Стока» пять лет тренировал валлийцев после завершения игровой карьеры.

На клубном уровне он лучше всего показал себя в «Манчестер Юнайтед», где записал в свой актив 163 гола – и очень много трофеев.

Юрий Сергеев

