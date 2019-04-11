Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
Список игроков, которые забили в сборном дебюте, а затем были забыты, слишком велик. Френсис Джефферс, Рики Ламберт, Дэвид Ньюджент, Киран Ричардсон… все они воодушевляли, но в итоге мало чего добились.
Поговорим о тех, кто стал радовать с первых же минут.
Зинедин Зидан (Франция, 1994)
В августе 1994 Франция уступала Чехии со счётом 2:0. Товарищеская игра, которая вскоре будет забыта. Или нет? Именно в этот момент на поле вышел 22-летний Зизу, ещё ни разу за «ле блё» не выступавший. Почти сразу он записал в свой актив чудо-гол издали. Затем последовал удар головой с углового. Франция сделала камбэк, а Зидан очень ярко ворвался на мировую сцену.
Это было только начало. Через четыре года Зидан сделал дубль, благодаря чему Франция переиграла Бразилию со счётом 3:0 и стала чемпионом мира. В 2006 году силу удара головой француза протестировал Марко Матерацци.
Сейчас Зидан считается одним из величайших футболистов в истории французской сборной. 108 игр, 31 гол, золото ЧМ и Евро – он сделал всё. Жаль, что великие игроки редко становятся великими трене… ой.
Бобби Чарльтон (Англия, 1958)
1958 год. Великолепный дебют – и ещё лучшая карьера. Бобби впервые поиграл за «трёх львов» в 20-летнем возрасте, и сразу сотворил первый гол шотландцам со штрафного. Итог – 4:0.
Но навесом на голову Брайана Дугласа не ограничилось. Во втором тайме он откликнулся на кросс Тома Финни и забил с лёта. То был его первый гол из 49 – рекорд, который впоследствии побил только Уэйн Руни. Также он остаётся редким англичанином, который выиграл ЧМ-1996.
Пеле (Бразилия, 1957)
Величайший нападающий эпохи забил в первом же матче – а как же иначе. Впрочем, 16-летний Эдсон Арантис ду Насименту был разочарован: его команду переиграли принципиальные соперники Аргентина со счётом 2:1. Но начало было положено.
К концу своей карьеры Пеле мог похвастаться 77 голами за 92 матча. Неплохо.
Пеле привёл «селесао» к победе на трёх ЧМ и принял участие в четырёх турнирах с 1958 по 1970 года.
Мирослав Клозе (Германия, 2001)
Может на клубном уровне Клозе и не был лучшим, но в сборной он был незаменим. Клозе – лучший бомбардир в истории ЧМ с 16 голами. Это на один мяч больше, чем у Роналдо.
Началось всё в 2001 году. «Ди Манншафт» сравнялась в счёте с Албанией во время отбора на ЧМ. Оставалось две минуты, когда 22-летний новичок кинулся головой на мяч (что было в принципе не обязательно) и забил победный гол.
71 гол за 137 игр, два финала ЧМ (и один победный) – вот его статистика.
Жюст Фонтен (Франция, 1953)
Одно дело – заколотить один мяч, чтобы громко о себе заявить. Другое – оформить хет-трик. Даже если речь идёт о противостоянии с Люксембургом, закончившимся со счётом 8:0.
Фонтен был не просто хорош – он был недосягаем. Всего за один ЧМ он стал самым результативным футболистом в истории турнира, на котором за шесть игр он забил 13 голов. Причём четыре из них – в ворота ФРГ. За всего 21 игру он записал в свой актив 30 голов. Кто знает, чего он добился бы, если бы не травма в 28 лет, оборвавшая карьеру.
Фас Вилкес (Голландия, 1946)
Жертвой ещё одного молодого дебютанта тоже стал бедный Люксембург, за семь лет до хет-трика Фонтена. Им оказался кумир Йохана Круиффа Фас Вилкес, который отметился не тремя, а четырьмя голами за Голландию.
22-летний форвард забьёт 35 голов за 38 игр. Он считался лучшим бомбардиром страны с 1959 по 1998 год до тех пор, пока его не обойдёт Деннис Бергкамп. В сороковых нападающего пытался подписать «Чарльтон», но голландская футбольная федерация была против – по её словам, англичане были любителями, да и только. В 1949 Вилкес перешёл в «Милан».
Алан Ширер (Англия, 1992)
Ещё один автор дебютного гола за клуб и сборную. Первой жертвой Ширера стала Франция, проигравшая со счётом 2:0 в товарищеском матче.
Оставшись без опеки в штрафной соперника, 21-летний выходец города Ньюкасл-апон-Тайн заколотил один из следующих 30 голов в составе «трёх львов».
В АПЛ он запишет на свой счёт 260 мячей – рекорд. Лучше всего он показал себя в 1996, став лучшим бомбардиром домашнего Евро с пятью голами.
Диего Форлан (Уругвай, 2002)
У него ничего не получилось в «Манчестер Юнайтед», но в Примере уругваец был неостановим – как и в сборной. На ЧМ-2010 его сборная прошла до полуфинала, а сам он выиграл титул лучшего игрока турнира.
Впервые он забил в ворота Саудовской Аравии (3:2) в 22-летнем возрасте. Всего он забьёт 32 гола за 116 матчей. Был ли он лучшим нападающим своей страны? Нет – Суареса забывать нельзя. Но зато он не выносил мяч из штрафной руками и не пытался съесть своего противника.
Неймар (Бразилия, 2010)
Звезда домашнего ЧМ-2014, Неймар забил уже в дебюте в 18-летнем возрасте. Его жертвой стала сборная США.
От юнца ждали много, и он не разочаровал, отметившись четырежды. Но всё испортила травма в четвертьфинале с Колумбией.
Сейчас Неймару 27, и он уже забил 60 голов за сборную. Рекорд Пеле (77) вот-вот падёт.
Марк Хьюз (Уэльс, 1984)
Дебют у Хьюза получился отменный – уже на 17 минуте 20-летний форвард обидел соседей англичан. В итоге гордые «львы», уверенные в победе, уступили «драконам». Всего он сыграет за национальную команду 71 раз и забьёт 15 мячей. Нынешний тренер «Стока» пять лет тренировал валлийцев после завершения игровой карьеры.
На клубном уровне он лучше всего показал себя в «Манчестер Юнайтед», где записал в свой актив 163 гола – и очень много трофеев.
Юрий Сергеев
опрос
главное
Лента новостей
-
Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
"Реал" определился со стоимостью Бэйла
-
Шершун объяснил, почему не остался в ЦСКА
-
1
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
Винисиус вернется в строй в течение двух недель
-
Левандовски и Коман устроили драку на тренировке "Баварии"
-
2
Пике, Альба и Роналду вошли в символическую сборную по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Моуринью оценил шансы "Аякса" выиграть Лигу Чемпионов
-
Экс-игрока "Челси" уволили из швейцарского клуба, не сообщив ему об этом
-
Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире
-
Каземиро: "Мы готовы хорошо встретить Погба в "Реале"
-
Бенаюн объявил о завершении карьеры
-
Владелец "Краснодара" Галицкий получил должность в РФС
-
Нас здесь оставьте: Мамаев отреагировал на сообщение о возможном минировании здания суда
-
Сестра Икарди: "Врагу не пожелала бы такой мозг в семье, как у его жены"
-
Погба признан худшим игроком матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
-
Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14