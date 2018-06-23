Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Сегодня, 23 июня, на Чемпионате Мира в России будут сыграны очередные матчи второго тура группового этапа. Так, в в Москве пройдет матч Бельгии и Туниса, в Ростове встретятся Южная Корея и Мексика, а Сочи примет матч Германии и Швеции.

Накануне стало известно, что сразу четыре игрока сборной Швеции пропустят матч с Германией.

На клубном уровне ожидается, наконец, подписание официальных бумаг по трансферу Раджи Наингголана из "Ромы" в "Интер", также уже сегодня можно ожидать переходов Кевина Гамейро из "Атлетико" в "Валенсию", Фелипе Андерсона из "Лацио" в "Вест Хэм" и Жоау Канселу из "Валенсии" в "Ювентус".

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