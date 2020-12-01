Дети Аршавина назвали его лучший матч в карьере

Дети экс-игрока "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрея Аршавина рассказали, какой, по их мнению, лучший матч в карьере отца.



Самой яркой игрой все трое (14-летний Артём, 12-летняя Яна и восьмилетний Арсений) выбрали матч национальной команды с Нидерландами (3:1) в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года. В той встрече Аршавин забил гол в добавочное время.



"Он всегда вспоминается как самый эпичный и значимый матч в карьере", - приводятся слова Артёма в пресс-релизе оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

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