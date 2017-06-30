Дети Данни покинули академию "Зенита"

Сыновья бывшего полузащитника "Зенита" Данни Бернарду и Франсишку уходят из академии питерского клуба.

Напомним, что 33-летний хавбек несколько дней назад перешел в "Славию".

"Мы покидаем Санкт-Петербург и переезжаем в Прагу. Дети не будут продолжать занятия в структуре "Зенита", их уже ждут в футбольной школе "Славии". Информация в интернете о том, что Бернарду и Франсишку останутся в Петербурге в футбольном интернате, не соответствует действительности", - сказала жена португальского футболиста Петра Гомеш в интервью российским СМИ.

Стоит отметить, что 13-летние Бернарду и Франсишку занимались в системе "Зенита" с 2008 года.

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