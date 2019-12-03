Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля

Теги барселоналионель мессизолотой мяч

Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля

Дети нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - 7-летний Тьяго и 4-летний Матео ярко отпраздновали вручение своему отцу "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту в мире по итогам года.

Братья присутствовали на торжественной церемонии в Париже вместе с мамой Антонеллой Рокуццо. Третий сын форварда - Чиро, родившийся в 2018 году, не был на церемонии по причине возраста.

32-летний Месси установил мировой рекорд, выиграл "Золотой мяч" в шестой раз. Ранее он становился победителем в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. 

Не пропустите: Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча". | http://soccernews.ru 

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 декабря

Главные новости дня: 2 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 14 31
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 14 31
3 Севилья Севилья 15 30
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 15 26
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 15 26
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 15 25
7 Хетафе Хетафе 15 24
8 Валенсия Валенсия 15 23
9 Осасуна Осасуна 15 22
10 Гранада Гранада 15 21
11 Леванте Леванте 15 20
12 Бетис Бетис 15 19
13 Вильярреал Вильярреал 15 18
14 Алавес Алавес 15 18
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 15 18
16 Эйбар Эйбар 15 15
17 Мальорка Мальорка 15 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 15 13
19 Эспаньол Эспаньол 15 9
20 Леганес Леганес 15 6
Полная таблица

топ-5 тегов