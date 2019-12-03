Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля

Дети нападающего "Барселоны" Лионеля Месси - 7-летний Тьяго и 4-летний Матео ярко отпраздновали вручение своему отцу "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту в мире по итогам года.

Братья присутствовали на торжественной церемонии в Париже вместе с мамой Антонеллой Рокуццо. Третий сын форварда - Чиро, родившийся в 2018 году, не был на церемонии по причине возраста.

La joie de Mateo nous représente ! #BallonDor pic.twitter.com/KlSZFUmLgf — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) December 2, 2019

32-летний Месси установил мировой рекорд, выиграл "Золотой мяч" в шестой раз. Ранее он становился победителем в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

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