Дети Месси зачислены в академию ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Тьяго Месси и Матео Месси, дети аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси, зачислены в детскую академию парижского клуба, сообщает L'Equipe.
Матео будет выступать за команду ПСЖ возрастом до семи лет, а Тьяго - за команды U10 или U9. Третьему сыну Месси - Чиро пока только три года, поэтому он пока не занимается футболом.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси сфотографировался с сыном вратаря "Реймса" после дебютного матча за ПСЖ. | http://soccernews.ru
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|М
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|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13