Дети Месси зачислены в академию ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Тьяго Месси и Матео Месси, дети аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси, зачислены в детскую академию парижского клуба, сообщает L'Equipe.

Матео будет выступать за команду ПСЖ возрастом до семи лет, а Тьяго - за команды U10 или U9. Третьему сыну Месси - Чиро пока только три года, поэтому он пока не занимается футболом.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2023 года.

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