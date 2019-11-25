Дети потроллили Гильерме за его ошибки

Молодые футболисты обратились к вратарю "Локомотива" Маринато Гильерме, смонтировав ролик с его ошибками.

"Маринато, ола! Видел вашу игру против "Ювентуса" в Москве. Ну, что могу сказать? Обратите внимание на технику рук. Локти слишком широко расставляете в стороны, когда ловите мяч. Нет замка! Этому учат в любой школе. Верно пошли навстречу мячу, чтобы погасить его силу, но именно из-за широко расставленных локтей мяч вылетел туда, куда не нужно. Это очень обидно. Да, еще следите за ногами. Когда Коста забивал второй гол, он видел сразу двое ворот. Вы понимаете, о чем я? Слишком широко расставляете ноги. А с вашим ростом очень сложно их сложить моментально. Маринато Алвим, если вам нужен более детальный урок, то тогда не стесняйтесь обращаться к молодым коллегам — к Сафонову, Максименко и другим. Их хоть и не вызывают в первую сборную, но они помогут в трудной ситуации. Современная школа все-таки! - рассказали дети YouTube-каналу "7-17".

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2022 года. В 2015 году голкипер получил российское гражданство. На данный момент он сыграл 12 матчей за сборную России и пропустил шесть голов.

Не пропустите: Братья Миранчуки рассказали, как мама повлияла на их карьеру. | http://soccernews.ru