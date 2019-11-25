Дети потроллили Гильерме за его ошибки

Теги локомотив москвамаринато гильерме

Дети потроллили Гильерме за его ошибки

Молодые футболисты обратились к вратарю "Локомотива" Маринато Гильерме, смонтировав ролик с его ошибками.

"Маринато, ола! Видел вашу игру против "Ювентуса" в Москве. Ну, что могу сказать? Обратите внимание на технику рук. Локти слишком широко расставляете в стороны, когда ловите мяч. Нет замка! Этому учат в любой школе. Верно пошли навстречу мячу, чтобы погасить его силу, но именно из-за широко расставленных локтей мяч вылетел туда, куда не нужно. Это очень обидно. Да, еще следите за ногами. Когда Коста забивал второй гол, он видел сразу двое ворот. Вы понимаете, о чем я? Слишком широко расставляете ноги. А с вашим ростом очень сложно их сложить моментально. Маринато Алвим, если вам нужен более детальный урок, то тогда не стесняйтесь обращаться к молодым коллегам — к Сафонову, Максименко и другим. Их хоть и не вызывают в первую сборную, но они помогут в трудной ситуации. Современная школа все-таки! - рассказали дети YouTube-каналу "7-17".

33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2022 года. В 2015 году голкипер получил российское гражданство. На данный момент он сыграл 12 матчей за сборную России и пропустил шесть голов.

Не пропустите: Братья Миранчуки рассказали, как мама повлияла на их карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"

"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов