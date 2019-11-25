Дети потроллили Гильерме за его ошибки
Молодые футболисты обратились к вратарю "Локомотива" Маринато Гильерме, смонтировав ролик с его ошибками.
"Маринато, ола! Видел вашу игру против "Ювентуса" в Москве. Ну, что могу сказать? Обратите внимание на технику рук. Локти слишком широко расставляете в стороны, когда ловите мяч. Нет замка! Этому учат в любой школе. Верно пошли навстречу мячу, чтобы погасить его силу, но именно из-за широко расставленных локтей мяч вылетел туда, куда не нужно. Это очень обидно. Да, еще следите за ногами. Когда Коста забивал второй гол, он видел сразу двое ворот. Вы понимаете, о чем я? Слишком широко расставляете ноги. А с вашим ростом очень сложно их сложить моментально. Маринато Алвим, если вам нужен более детальный урок, то тогда не стесняйтесь обращаться к молодым коллегам — к Сафонову, Максименко и другим. Их хоть и не вызывают в первую сборную, но они помогут в трудной ситуации. Современная школа все-таки! - рассказали дети YouTube-каналу "7-17".
33-летний Гильерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов. Его контракт с "железнодорожниками" действует до лета 2022 года. В 2015 году голкипер получил российское гражданство. На данный момент он сыграл 12 матчей за сборную России и пропустил шесть голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14