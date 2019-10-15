Дети с диагнозом ДЦП посетили тренировку "Урала", который готовится к матчу 13-го тура чемпионата России с "Тамбовом".

В официальном твиттере команды сообщается, что эти дети активно занимаются футболом и в скором времени смогут принять участия в соревнованиях.

Сегодня тренировку нашей главной команды посетили дети с диагнозом ДЦП. Эти дети тоже занимаются футболом и скоро будут участвовать в соревнованиях. pic.twitter.com/FEQMGfIROh — ФК Урал (@FCURAL) 15 октября 2019 г.

Ранее стало известно, что голкипер уральцев Олег Баклов и полузащитник Юрий Бавин провели урок физкультуры в одной из школ.

После 12 туров РПЛ "Урал" занимает 9 место в турнирной таблице. Матч с "Тамбовом" состоится 19 октября и начнется - в 14:00 (мск).

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