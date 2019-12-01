Детская команда "Аякса" выиграла матч со счетом 50:1

1 Теги аяксмвв

Детская команда "Аякса" выиграла матч со счетом 50:1

В матче детского чемпионата Нидерландов U12 "Аякс" разгромил "Маастрихт" со счетом 50:1.

Один из футболистов амстердамского клуба забил в поединке 18 голов.

Данный показатель оказался рекордным для команд академии "Аякса".

Не пропустите: "Аякс" обыграл "Твенте", проигрывая по ходу матча со счетом 0:2. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Уволят тренера за непроявление уважения)?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

"Динамо" обыграло "Локомотив" благодаря дублю Филиппа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов