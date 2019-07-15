Детская команда "Ювентуса" трогательно поприветствовала Рэмзи
Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи сегодня был представлен в качестве игрока "Ювентуса".
Игроки детской команды туринского клуба устроили живой коридор для новичка. Дети скандировали имя новичка, который получил в "Ювентусе" 8-й номер.
AARON, AARON RAMSEY, RAMSEY! #WelcomeAaron pic.twitter.com/IxeVJVqP1R— JuventusFC (@juventusfcen) 15 июля 2019 г.
Напомним, что 28-летний Рэмзи перешел в "Ювентус" из "Арсенала". Хавбек достался итальянцам бесплатно, так как его контракт с "канонирами" завершился в конце июня.
В минувшем сезоне валлиец провел за "Арсенал" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.
Не пропустите: Рэмзи рассказал о сроках восстановления. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17