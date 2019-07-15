Детская команда "Ювентуса" трогательно поприветствовала Рэмзи

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Детская команда "Ювентуса" трогательно поприветствовала Рэмзи

Валлийский полузащитник Аарон Рэмзи сегодня был представлен в качестве игрока "Ювентуса".

Игроки детской команды туринского клуба устроили живой коридор для новичка. Дети скандировали имя новичка, который получил в "Ювентусе" 8-й номер.

Напомним, что 28-летний Рэмзи перешел в "Ювентус" из "Арсенала". Хавбек достался итальянцам бесплатно, так как его контракт с "канонирами" завершился в конце июня.

В минувшем сезоне валлиец провел за "Арсенал" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Рэмзи рассказал о сроках восстановления. | http://soccernews.ru
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